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علامات مرض الشريان المحيطي

9/2/2023 2:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) - يمكن أن يؤدي ضعف تدفق الدم إلى ساقيك أحيانا إلى حالة تعرف باسم مرض الشريان المحيطي (PAD).
- عادة ما تكون العلامة «الأولى» لمرض الشريان المحيطي هي إحساس غير مريح يُعرف باسم العرج المتقطع.
- يصف العرج ألم العضلات الذي يحدث عندما تكون نشيطا ويتوقف عند الراحة.
- هناك ثلاث علامات تحذيرية يمكن أن تساعدك على اكتشاف العرج المتقطع: الألم، التشنج، عدم الارتياح.
- في بعض الأحيان، يمكن أن تصبح هذه العلامات شديدة لدرجة أنها تبدأ في التدخل في أنشطة مثل المشي.
- بصرف النظر عن هذه العلامات المبكرة، يمكن أن يسبب مرض الشريان المحيطي في النهاية أعراضا أخرى، بما في ذلك:
1- ألم حارق أو مؤلم في قدميك وأصابع قدميك في أثناء الراحة، خاصة في الليل في أثناء الاستلقاء.
2- برودة بشرة قدميك.
3- احمرار أو تغيرات لونية أخرى في بشرتك.
4- المزيد من الالتهابات المتكررة.
5- تقرحات أصابع القدم التي لا تشفى.

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