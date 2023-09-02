علامات مرض الشريان المحيطي
التاريخ
9/2/2023 2:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) - يمكن أن يؤدي ضعف تدفق الدم إلى ساقيك أحيانا إلى حالة تعرف باسم مرض الشريان المحيطي (PAD).
- عادة ما تكون العلامة «الأولى» لمرض الشريان المحيطي هي إحساس غير مريح يُعرف باسم العرج المتقطع.
- يصف العرج ألم العضلات الذي يحدث عندما تكون نشيطا ويتوقف عند الراحة.
- هناك ثلاث علامات تحذيرية يمكن أن تساعدك على اكتشاف العرج المتقطع: الألم، التشنج، عدم الارتياح.
- في بعض الأحيان، يمكن أن تصبح هذه العلامات شديدة لدرجة أنها تبدأ في التدخل في أنشطة مثل المشي.
- بصرف النظر عن هذه العلامات المبكرة، يمكن أن يسبب مرض الشريان المحيطي في النهاية أعراضا أخرى، بما في ذلك:
1- ألم حارق أو مؤلم في قدميك وأصابع قدميك في أثناء الراحة، خاصة في الليل في أثناء الاستلقاء.
2- برودة بشرة قدميك.
3- احمرار أو تغيرات لونية أخرى في بشرتك.
4- المزيد من الالتهابات المتكررة.
5- تقرحات أصابع القدم التي لا تشفى.
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