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قد يتعلم المعلم من الطالب

9/2/2023 2:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) هل يتعلم الطالب من المعلم أم يتعلم المعلم من الطالب أم هي عملية تفاعلية، بحيث يتعلم المعلم من الطالب بالقدر الذي يتعلم به الطالب من المعلم؟. كان المعلم للطالب مصدر المعرفة الوحيد، فهو محور العملية التعليمية. أما الآن فالطالب هو محور العملية التعليمية، والمعلم ميسر وموجه ومرشد، يساعد الطالب على ربط المعرفة الجديدة بمعرفته السابقة، وتوظيفها في سياق الحياة العامة، حيث يتم تزويده بالمعرفة والمهارات والأدوات اللازمة لتطوير مهاراته العقلية والعملية. لكن كيف يتعلم المعلم من الطالب؟
بالتأكيد، يمكن للمعلم أن يتعلم من الطلاب في العديد من المجالات، وذلك لأن الطلاب يأتون من خلفيات وثقافات مختلفة، ويمتلكون مهارات وخبرات فريدة من نوعها. على سبيل المثال، يمكن للمعلم أن يتعلم من طلابه في مجالات مثل الثقافة واللغات والتقنية والرياضة والفنون. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمعلم أن يتعلم من الطلاب في مجالات القيادة والتعاون والتنظيم، ليتعلم المعلم كيفية التعامل مع الأفراد ذوي الشخصيات المختلفة، وكيفية إدارة المجموعات، والعمل بشكل فعال كفريق.
وهناك عدة طرق يمكن للمعلم استخدامها، للاستفادة من خبرات الطلاب، من بينها دمج خبرات الطلاب في الدرس من خلال النقاش والحوار، وإجراء دراسات الحالة على موضوعات معينة، والعمل بالمجموعات، وتشجيع الطلاب على الانخراط في الحوار، واستخدام التكنولوجيا في تحسين العملية التعليمية. وبشكل عام، يتطلب الاستفادة من خبرات الطلاب من المعلم الاستماع بشكل جيد، والتفكير بإيجابية، والعمل على توفير بيئة داعمة للتعلم والتعاون.
وما يهمنا هنا في مجال التعليم تحسين المناهج الدراسية، فعندما يتمكن المعلم من جمع آراء وتجارب الطلاب، فإنه يمكنه استخدام هذه المعلومات في تحسين المواد الدراسية، وجعلها أكثر فاعلية وتأثيرا. كذلك في تحديد نقاط القوة والضعف في المنهج الدراسي. كما يمكن للمعلم أيضًا استخدام خبرات الطلاب في تحديد الموضوعات والمواد الدراسية التي تحتاج إلى تحديث وتحسين. كذلك في تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب والتقويم والإستراتيجيات التدريسية، وتحديد الأساليب والأدوات التي يمكن استخدامها في تحسين العملية التعليمية.

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