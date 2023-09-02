قد يتعلم المعلم من الطالب
التاريخ
9/2/2023 2:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) هل يتعلم الطالب من المعلم أم يتعلم المعلم من الطالب أم هي عملية تفاعلية، بحيث يتعلم المعلم من الطالب بالقدر الذي يتعلم به الطالب من المعلم؟. كان المعلم للطالب مصدر المعرفة الوحيد، فهو محور العملية التعليمية. أما الآن فالطالب هو محور العملية التعليمية، والمعلم ميسر وموجه ومرشد، يساعد الطالب على ربط المعرفة الجديدة بمعرفته السابقة، وتوظيفها في سياق الحياة العامة، حيث يتم تزويده بالمعرفة والمهارات والأدوات اللازمة لتطوير مهاراته العقلية والعملية. لكن كيف يتعلم المعلم من الطالب؟
بالتأكيد، يمكن للمعلم أن يتعلم من الطلاب في العديد من المجالات، وذلك لأن الطلاب يأتون من خلفيات وثقافات مختلفة، ويمتلكون مهارات وخبرات فريدة من نوعها. على سبيل المثال، يمكن للمعلم أن يتعلم من طلابه في مجالات مثل الثقافة واللغات والتقنية والرياضة والفنون. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمعلم أن يتعلم من الطلاب في مجالات القيادة والتعاون والتنظيم، ليتعلم المعلم كيفية التعامل مع الأفراد ذوي الشخصيات المختلفة، وكيفية إدارة المجموعات، والعمل بشكل فعال كفريق.
وهناك عدة طرق يمكن للمعلم استخدامها، للاستفادة من خبرات الطلاب، من بينها دمج خبرات الطلاب في الدرس من خلال النقاش والحوار، وإجراء دراسات الحالة على موضوعات معينة، والعمل بالمجموعات، وتشجيع الطلاب على الانخراط في الحوار، واستخدام التكنولوجيا في تحسين العملية التعليمية. وبشكل عام، يتطلب الاستفادة من خبرات الطلاب من المعلم الاستماع بشكل جيد، والتفكير بإيجابية، والعمل على توفير بيئة داعمة للتعلم والتعاون.
وما يهمنا هنا في مجال التعليم تحسين المناهج الدراسية، فعندما يتمكن المعلم من جمع آراء وتجارب الطلاب، فإنه يمكنه استخدام هذه المعلومات في تحسين المواد الدراسية، وجعلها أكثر فاعلية وتأثيرا. كذلك في تحديد نقاط القوة والضعف في المنهج الدراسي. كما يمكن للمعلم أيضًا استخدام خبرات الطلاب في تحديد الموضوعات والمواد الدراسية التي تحتاج إلى تحديث وتحسين. كذلك في تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب والتقويم والإستراتيجيات التدريسية، وتحديد الأساليب والأدوات التي يمكن استخدامها في تحسين العملية التعليمية.
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