Samsung Food لتحضير الوجبات وتسوق البقالة
التاريخ
9/2/2023 2:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) عرضت سامسونج للإلكترونيات، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته ضمن فعاليات معرض IFA 2023، المقام في برلين، أحدث أجهزتها وابتكاراتها التقنية، لربط جميع أجهزة المنزل. وسلطت الضوء على رؤيتها التي يطبقها SmartThings الذي يُمكن المستهلكين من التحكم بسهولة بأجهزتهم المنزلية عبر تطبيق واحد.
ويتيح SmartThings للمستخدمين التحكم في منازلهم من أي مكان، مما يساعدهم على إدارة يومهم، والاستمتاع بالترفيه السلس، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامتهم.
كما تم إعلان، خلال المؤتمر الصحفي، تطبيق Samsung Food الجديد، المختص بالبحث عن الوصفات وحفظها ومشاركتها، وتحضير الوجبات والطهي وتسوق البقالة. ويتوافر التطبيق حاليا في 104 دول بثماني لغات، ويضع المعرفة الغذائية في متناول أيدي المستخدمين. كما يتصل التطبيق بمطابخ المستخدمين، ويرسل على الفور الوقت ودرجة الحرارة المناسبة لفرن سامسونج المقترن به. وبحلول نهاية العام، وباستخدام Food AI المدعوم بالذكاء الاصطناعي، سيوفر Samsung Food وصفات مخصصة تعكس المتطلبات الغذائية للمستخدمين. وفي تحسين آخر، من المقرر أن يتم ربط التطبيق بـSamsung Health، بحيث يمكن ملاءمة خطط الوجبات المخصصة لتناسب تفضيلات ومتطلبات النظام الغذائي، بالإضافة إلى دعم المستخدمين في الوصول إلى أهدافهم الصحية.
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