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Samsung Food لتحضير الوجبات وتسوق البقالة

9/2/2023 2:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) عرضت سامسونج للإلكترونيات، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته ضمن فعاليات معرض IFA 2023، المقام في برلين، أحدث أجهزتها وابتكاراتها التقنية، لربط جميع أجهزة المنزل. وسلطت الضوء على رؤيتها التي يطبقها SmartThings الذي يُمكن المستهلكين من التحكم بسهولة بأجهزتهم المنزلية عبر تطبيق واحد.
ويتيح SmartThings للمستخدمين التحكم في منازلهم من أي مكان، مما يساعدهم على إدارة يومهم، والاستمتاع بالترفيه السلس، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامتهم.
كما تم إعلان، خلال المؤتمر الصحفي، تطبيق Samsung Food الجديد، المختص بالبحث عن الوصفات وحفظها ومشاركتها، وتحضير الوجبات والطهي وتسوق البقالة. ويتوافر التطبيق حاليا في 104 دول بثماني لغات، ويضع المعرفة الغذائية في متناول أيدي المستخدمين. كما يتصل التطبيق بمطابخ المستخدمين، ويرسل على الفور الوقت ودرجة الحرارة المناسبة لفرن سامسونج المقترن به. وبحلول نهاية العام، وباستخدام Food AI المدعوم بالذكاء الاصطناعي، سيوفر Samsung Food وصفات مخصصة تعكس المتطلبات الغذائية للمستخدمين. وفي تحسين آخر، من المقرر أن يتم ربط التطبيق بـSamsung Health، بحيث يمكن ملاءمة خطط الوجبات المخصصة لتناسب تفضيلات ومتطلبات النظام الغذائي، بالإضافة إلى دعم المستخدمين في الوصول إلى أهدافهم الصحية.

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