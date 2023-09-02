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كواليس ريادة الأعمال.. الكبار يتفوقون على الشباب

9/2/2023 2:14:24 PM
(MENAFN- Al Watan) قدم موقع studyfinds من خلال دراسة، منشورة في يوليو الماضي، ​دليلا على أن رواد الأعمال الأكبر سنا لديهم الكثير ليقدمونه، حيث أظهرت النتائج التي توصل إليها أن أولئك الذين يبدأون أعمالهم في وقت لاحق من حياتهم (50 عاما وما فوق) هم أكثر عرضة لجلب ابتكارات جذرية إلى السوق من أصحاب الأعمال الشباب، وأن هذه المنتجات والخدمات الجديدة التي يقدمونها ذات فائدة كبيرة للاقتصاد، وهذا يعني أن مهارات وخبرات رواد الأعمال الأكبر سنا ذات قيمة عالية.
كانت جولي وينرايت - التي عملت رئيسة تنفيذية لما يقرب من عقدين - في منتصف الخمسينيات من عمرها عندما أنشأت منصة RealReal للرفاهية المستعملة، وكان هارلاند ساندرز يبلغ من العمر 62 عاما عندما بدأ سلسلة مطاعم «كنتاكي فرايد تشيكن»، وكان بيرني ماركوس يبلغ من العمر 50 عاما عند افتتاح أول متجر لتحسين المنزل في هوم ديبوت. ولكن ما مدى شيوع إمكانات الابتكار هذه لدى رواد الأعمال الأكبر سنا؟
ابتكار أكبر بيع أكثر
استنادًا إلى بيانات 2900 من مؤسسي المشاريع الجديدة في ألمانيا في الفترة 2008 - 2017، وجد أنه مقابل كل 10 سنوات أخرى يزيد احتمال إدخال المؤسس حداثة في السوق بنسبة تصل إلى %30. وبالتالي، فإن رواد الأعمال الذين بلغوا مرحلة متأخرة من حياتهم المهنية والذين يتمتعون بتوجه عالٍ نحو الابتكار وذوي الخبرة الإدارية هم أكثر عرضة بـ3 مرات لتقديم مستجدات للسوق أكثر من متوسط ​​العينة.
وفيما يتعلق بالمبيعات، تعني 10 سنوات إضافية من العمر نحو 35000 يورو زيادة في المبيعات من الابتكارات سنويًا، وهو ما يزيد بنحو %26 على متوسط ​​العينة.
في حين يستمر التأثير الإيجابي لسن المؤسس على المنتجات أو الخدمات الجديدة حتى تقاعدهم.
المؤسسون الشباب
في المقابل، يقدم المؤسسون الشباب عددًا أكبر من الابتكارات بشكل عام، ولكن هذه الابتكارات أكثر شيوعًا في الأعمال التجارية، وتركز على تحسين العمليات، وتقديم المنتجات لشركة معينة، وقد تتضمن إنشاء برنامج جديد لخفض التكاليف، أو استخدام تقنية جديدة في تقليل وقت الإنتاج، أو إدخال ميزات جديدة لجعل المنتج / الخدمة أكثر سهولة في الاستخدام.
المبررات
الأسباب الرئيسة لهذه النتائج هي أن المؤسسين الأكبر سنًا يميلون إلى الاستفادة من الخبرة الإدارية والثروة الشخصية عند بدء شركاتهم الخاصة، والأفراد الذين ينتقلون من العمل مدفوع الأجر إلى ريادة الأعمال في وقت لاحق من حياتهم هم أيضًا أكثر عرضة لتوظيف موظفين أكثر تعليما، ومزيج من كل هذه العوامل يغير دوافع رواد الأعمال، وقدرتهم على خلق الابتكارات، ويجعل المؤسسين الأكبر سنا ناجحين في تطوير منتجات أو تقديم خدمات جديدة تعطل الأسواق.
كسر الأسطورة
تتحدى النتائج التي تم التوصل إليها الصورة النمطية السائدة بأن المؤسسين الأكبر سنا ليسوا مبتكرين للغاية، وتُظهر أنه من المهم التمييز بين تلك الابتكارات التي هي ببساطة جديدة لشركة معينة وتلك الابتكارات الجديدة في السوق.
ولكي تستفيد الدول من قدرة رواد الأعمال الأكبر سنا على تطوير ابتكارات جديدة حقًا، فإن ذلك يتطلب كسر الأسطورة القائلة إن «ريادة الأعمال مخصصة للشباب فقط».
من الناحية العملية، يتطلب هذا أنظمة معاشات تقاعدية تشجع على العمل لفترة أطول كرجل أعمال، ويجب علينا أيضًا تشجيع التنقل الوظيفي، حتى يتمكن الأفراد من الانتقال إلى ريادة الأعمال في وقت لاحق في الحياة.
تغيير جذري
بالنسبة لإدارة الشركات القائمة، تشير النتائج التي تم التوصل إليها إلى أن العمال الأكبر سنًا لديهم الكثير من إمكانات الابتكار. وحاليًا، قد يترك هؤلاء العمال وظائفهم، ويصبحون رواد أعمال، لمتابعة أفكار جديدة وناجحة تجاريًا. لذلك يجب أن تتحدى الإدارة الصور النمطية عن العمال الأكبر سنًا، وأن تخلق بيئات عمل، حيث يمكن للعمال الأكبر سنًا الذين يتمتعون بأفكار مبتكرة ومهارات واسعة دفع الابتكار إلى الأمام.
- رواد الأعمال الذين تخطوا الـ50 أكثر ابتكارا
- %30 تفوق الكبار على الشباب في ريادة الأعمال
- الشباب يركزون على التجديد في الشركات والكبار يقدمون منتجات جديدة للسوق

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