أفضل هواتف أندرويد

أفضل هواتف أندرويد
التاريخ
9/2/2023 2:14:24 PM
(MENAFN- Al Watan) 1. Google Pixel 7
2. Samsung Galaxy S22 Ultra
3. Google Pixel 7 Pro
4. OneP10 Pro
5. OnePNord N20
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