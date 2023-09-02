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أفضل هواتف أندرويد

9/2/2023 2:14:24 PM
(MENAFN- Al Watan) 1. Google Pixel 7
2. Samsung Galaxy S22 Ultra
3. Google Pixel 7 Pro
4. OneP10 Pro
5. OnePNord N20

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