هذه عقوبة تمكين غير السعودي من نشاط اقتصادي لحسابه الخاص
التاريخ
9/2/2023 2:14:24 PM
(MENAFN- Al Watan) حذرت النيابة العامة، من تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة، وأضافت "يحظر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك".
وأكدت النيابة أن العقوبة تتمثل في السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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