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هذه عقوبة تمكين غير السعودي من نشاط اقتصادي لحسابه الخاص

9/2/2023 2:14:24 PM
(MENAFN- Al Watan) حذرت النيابة العامة، من تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة، وأضافت "يحظر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك".
وأكدت النيابة أن العقوبة تتمثل في السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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