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الخريف يلتقى رؤساء الشركات التركية

9/2/2023 2:14:24 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عددا من مسؤولي الشركات التركية، وذلك خلال زيارته الرسمية التي يجريها لجمهورية تركيا؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة جذب الفرص الاستثمارية.
وبحث الخريف مع مسؤولي شركة الإنشاءات التركية Atak Mühendislik تعزيز الشراكات، بينما ناقش التعاون الثنائي في قطاع التعدين مع شركة Eti Maden، بالإضافة إلى استعراضه فرص التعاون مع شركة Tosyal Holding التركية، التي تعد من كبرى الشركات حول العالم في إنتاج الصلب الخام.
وتطرّق وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى تبادل الخبرات والتجارب مع كل من شركتي Yaar Group وKoç hooding، بالإضافة إلى بحث التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين مع مسؤولي شركة Sabanc holding.

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