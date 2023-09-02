الخريف يلتقى رؤساء الشركات التركية

الخريف يلتقى رؤساء الشركات التركية
التاريخ
9/2/2023 2:14:24 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عددا من مسؤولي الشركات التركية، وذلك خلال زيارته الرسمية التي يجريها لجمهورية تركيا؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة جذب الفرص الاستثمارية.
وبحث الخريف مع مسؤولي شركة الإنشاءات التركية Atak Mühendislik تعزيز الشراكات، بينما ناقش التعاون الثنائي في قطاع التعدين مع شركة Eti Maden، بالإضافة إلى استعراضه فرص التعاون مع شركة Tosyal Holding التركية، التي تعد من كبرى الشركات حول العالم في إنتاج الصلب الخام.
وتطرّق وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى تبادل الخبرات والتجارب مع كل من شركتي Yaar Group وKoç hooding، بالإضافة إلى بحث التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين مع مسؤولي شركة Sabanc holding.
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