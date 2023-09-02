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الصفقة الأكبر .. أرامكو تدرس طرح حصة إضافية من أسهمها بمليارات الدولارات

9/2/2023 2:14:24 PM
(MENAFN- Al Watan) نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين أن السعودية تدرس طرح حصة في شركة أرامكو للاكتتاب العام بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار.
وذكرت الصحيفة أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن توقيت الصفقة وقد يتم إلغاء الخطط أو تأجيلها، مشيرة إلى أن أرامكو تقوم باستطلاع آراء المستثمرين المحتملين، مثل شركات النفط الأخرى متعددة الجنسيات وصناديق الثروة السيادية، بشأن المشاركة في الصفقة.
وبعد مشاورات استمرت لأشهر مع المستشارين، قررت السعودية استضافة أي طرح جديد لأرامكو في“تداول السعودية” لتجنب المخاطر القانونية المرتبطة بالإدراج الدولي، وفقاً لمسؤولين سعوديين وأشخاص آخرين مطلعين على الخطة.
ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن توقيت الصفقة، لكن بعض الأشخاص المطلعين على الصفقة يقولون إن السعودية يمكن أن تطرح الأسهم قبل نهاية العام.
وقال بعض الأشخاص إن أرامكو تقوم باستطلاع آراء المستثمرين المحتملين، مثل شركات النفط الأخرى متعددة الجنسيات وصناديق الثروة السيادية، بشأن المشاركة في الصفقة.
وكانت وكالة“بلومبيرج” قد قالت في مايو الماضي إن السعودية تعمل مع العديد من المستشارين لدراسة جدوى طرح إضافي لعملاق النفط“أرامكو” في“تداول السعودية”.
وتُعتبر أرامكو أكبر شركة للطاقة في العالم، بقيمة سوقية تتجاوز تريليوني دولار، وخلال الطرح العام الأولي للشركة عام 2019، جمعت الصفقة 29.4 مليار دولار، وهو الأكبر على الإطلاق.
وفي وقت تعاني سوق الاكتتابات الأولية العالمية، بسبب ضعف الاقتصادات وارتفاع التضخم، لا يزال هناك“شهية” مرتفعة لمثل هذه الصفقات في السعودية في ضوء نشاط الاكتتابات الأولية بالسوق السعودية مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية.

MENAFN02092023000089011017ID1106998483

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