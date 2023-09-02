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إنارة تجميلية لأنفاق وجسور وميادين مدينة الرياض

9/2/2023 2:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت أمانة منطقة الرياض أن مبادرة الإنارة التجميلية التي ستغطي أنفاق وجسور وميادين العاصمة تدريجيًا من شأنها أن تسهم في جعل المدينة متفاعلة مع الأحداث، وتكتسب مظهرًا حيويًا يعزز من جمالية مواقعها ومراكزها الحيوية.
وأضافت الأمانة أن المبادرة تهدف إلى استخدام الإنارة التجميلية لإضفاء قيمة جمالية على جسور وأنفاق وطرقات المدينة، ومنح العاصمة بعدًا تفاعليًا مع الأحداث والمناسبات، وصولًا إلى الإسهام في تحقيق مستهدف تحسين المشهد الحضري.
وشهدت عدة جسور وأنفاق وميادين شملتها أعمال التنفيذ خلال الفترة الماضية أشكالًا ليلية بديعة أبرزها تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سلمان، وميدان النقل الذي يقع عند تقاطع شارع الملك سعود مع طريق مكة المكرمة، وتقاطع طريق الأمير تركي الأول مع طريق مكة المكرمة، إلى جانب جسر الوشم عند تقاطع شارع الجامعة مع طريق الملك عبدالعزيز.
يذكر أن أمانة منطقة الرياض تنفذ العديد من المبادرات النوعية والبرامج لإضفاء قيم جمالية للمواقع الحيوية ذات الجذب السياحي والترفيهي بالمدينة، أبرزها مبادرة رسم جداريات الأنفاق الهادفة إلى تطبيق مفاهيم التحسينات الحضرية في الفضاء العمراني، والفراغات العامة، ومنحها بُعدًا إبداعيًا يتواءم مع المكونات البيئية والمجتمعية، بما يعزز من جودة الحياة.

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