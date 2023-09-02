ترحيل 1370 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل يوميا

ترحيل 1370 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل يوميا
التاريخ
9/2/2023 2:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 8 حتى 14 / 2 / 1445، الموافق من 24 حتى 30 / 8 / 2023، عن ضبط 15351 مخالفًا، وتم ترحيل 9594 مخالفًا، بواقع 1.370 يوميًا، وأحيل 1690 مخالفًا آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم.
مخالفون
15351
- 9124 مخالفًا لنظام الإقامة.
- 4284 لنظام أمن الحدود.
- 1943 لنظام العمل
- 579 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة.
- %54 يمنيون.
- %44 إثيوبيون.
- %2 جنسيات أخرى.
- 257 حاولوا العبور إلى خارج المملكة.
- 14 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين.
- 41048 مخالفا أخضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة.
- 33968 رجلاً.
- 7080 امرأة.
- 35175 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية.
- 1690 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم.
- 9594 رحلوا.
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