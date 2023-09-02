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الأرصاد: أمطار أعلى من المعدل مع دخول الخريف

9/2/2023 2:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني للأرصاد دخول فصل الخريف أرصاديا، وكان المتحدث باسم المركز أكد أن درجاتِ الحرارة تقلصت نسبيًا، وأوضح أن الطقسَ يمرّ بمرحلةٍ انتقالية عند دخول ِ أجواءِ فصل ِ الشتاء بعد 3 أشهر.
وتوقع المركز معدل أعلى من الأمطار مع دخول الخريف على معظم مناطق المملكة.

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