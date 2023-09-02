الأرصاد: أمطار أعلى من المعدل مع دخول الخريف

الأرصاد: أمطار أعلى من المعدل مع دخول الخريف
التاريخ
9/2/2023 2:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني للأرصاد دخول فصل الخريف أرصاديا، وكان المتحدث باسم المركز أكد أن درجاتِ الحرارة تقلصت نسبيًا، وأوضح أن الطقسَ يمرّ بمرحلةٍ انتقالية عند دخول ِ أجواءِ فصل ِ الشتاء بعد 3 أشهر.
وتوقع المركز معدل أعلى من الأمطار مع دخول الخريف على معظم مناطق المملكة.
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