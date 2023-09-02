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26 صقرا يغادرون إلى نيوكاسل

9/2/2023 2:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت إدارة المنتخب السعودي قائمة المدير الفني للصقور، الإيطالي روبرتو مانشيني للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سينطلق غدا، في نيوكاسل الإنجليزية، خلال فترة أيام FIFA الدولية لشهر سبتمبر 2023، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر خلال يناير المقبل. وتقرر مغادرة بعثة الأخضر ظهر اليوم إلى نيوكاسل الإنجليزية، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وضمت قائمة مانشيني 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر وهم : محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.
وسيخوض الأخضر خلال معسكره في الفترة من الـ3 من سبتمبر الجاري وحتى الـ 12 منه مباراتين وديتين، الأولى أمام متخب كوستاريكا في الثامن منه، وستكون الودية الثانية أمام كوريا الجنوبية في الـ12 من سبتمبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب «سانت جيمس بارك» الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
يذكر أن الأخضر وقع في المجموعة السادسة لكأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قيرغزستان، تايلاند.

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