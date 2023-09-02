26 صقرا يغادرون إلى نيوكاسل

26 صقرا يغادرون إلى نيوكاسل
التاريخ
9/2/2023 2:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت إدارة المنتخب السعودي قائمة المدير الفني للصقور، الإيطالي روبرتو مانشيني للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سينطلق غدا، في نيوكاسل الإنجليزية، خلال فترة أيام FIFA الدولية لشهر سبتمبر 2023، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر خلال يناير المقبل. وتقرر مغادرة بعثة الأخضر ظهر اليوم إلى نيوكاسل الإنجليزية، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وضمت قائمة مانشيني 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر وهم : محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.
وسيخوض الأخضر خلال معسكره في الفترة من الـ3 من سبتمبر الجاري وحتى الـ 12 منه مباراتين وديتين، الأولى أمام متخب كوستاريكا في الثامن منه، وستكون الودية الثانية أمام كوريا الجنوبية في الـ12 من سبتمبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب «سانت جيمس بارك» الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
يذكر أن الأخضر وقع في المجموعة السادسة لكأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قيرغزستان، تايلاند.
MENAFN02092023000089011017ID1106998479
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.