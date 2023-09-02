تهنئة فيتنام بذكرى الاستقلال

تهنئة فيتنام بذكرى الاستقلال
التاريخ
9/2/2023 2:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية فو فان ثونغ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس جمهورية فيتنام، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة للرئيس فو فان ثونغ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
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