المملكة تعزي جنوب إفريقيا إثر حريق جوهانسبرغ

المملكة تعزي جنوب إفريقيا إثر حريق جوهانسبرغ
التاريخ
9/2/2023 2:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة العربية السعودية، وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا إثر الحريق الذي وقع في الحي التجاري بمدينة جوهانسبرغ.
وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا في هذا المصاب الجلل، معبرةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
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