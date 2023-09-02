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المملكة تعزي جنوب إفريقيا إثر حريق جوهانسبرغ

9/2/2023 2:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة العربية السعودية، وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا إثر الحريق الذي وقع في الحي التجاري بمدينة جوهانسبرغ.
وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا في هذا المصاب الجلل، معبرةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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