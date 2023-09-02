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ما قصة الفتاة الهاربة التي استردتها السلطات البحرينية؟

9/2/2023 2:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت السلطات البحرينية استردادها شابة تبلغ من العمر 24 عاما بعد هروبها إلى دولة أخرى.
وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية البحرينية: "تأكيدا على أهمية التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها مع الدول الأعضاء في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب، فقد تمكنت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، من استرداد امرأة (24 عاما) من إحدى الدول الشقيقة إلى مملكة البحرين مطلوبة بتهمة استعمال توقيع الكتروني واحتيال الكتروني".
وأضاف البيان: "وذلك بعد صدور طلب التوقيف المؤقت من إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بموجب مذكرة القبض الدولية الصادرة من النيابة العامة بمملكة البحرين، دون تفاصيل إضافية في القضية أو اسم الدولة التي هربت إليها الفتاة".

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