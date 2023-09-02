ما قصة الفتاة الهاربة التي استردتها السلطات البحرينية؟
التاريخ
9/2/2023 2:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت السلطات البحرينية استردادها شابة تبلغ من العمر 24 عاما بعد هروبها إلى دولة أخرى.
وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية البحرينية: "تأكيدا على أهمية التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها مع الدول الأعضاء في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب، فقد تمكنت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، من استرداد امرأة (24 عاما) من إحدى الدول الشقيقة إلى مملكة البحرين مطلوبة بتهمة استعمال توقيع الكتروني واحتيال الكتروني".
وأضاف البيان: "وذلك بعد صدور طلب التوقيف المؤقت من إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بموجب مذكرة القبض الدولية الصادرة من النيابة العامة بمملكة البحرين، دون تفاصيل إضافية في القضية أو اسم الدولة التي هربت إليها الفتاة".
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