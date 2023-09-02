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يسرق بنكا لدفع إيجار منزله

9/2/2023 2:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي القبض على رجل مسن، بعد محاولته سرقة 650 دولارا فقط من بنك؛ لدفع إيجار منزله، وتجنب التشرد في شوارع المدينة.
وقد حاول مايكل نوجين سرقة الأموال من بنك «أوف أمريكا» في هوليوود - فلوريدا، وفقًا لشكوى جنائية تم كشفها أخيرا.
وظهر البالغ من العمر 67 عامًا على كاميرات المراقبة، وهو ينتظر دوره أمام الصراف، وأخبرته إحدى الصرافات بأنها ستساعده خلال لحظة. وعندما تقدم الرجل طلبت الصرافة بطاقته الخاصة به، فأجاب بصوت جدي: «لدي مسدس. ضعي كل الأموال في الحقيبة»، بحسب صحيفة «مترو».
في الوقت نفسه، وضع نوجين كيس تسوق بلاستيكيا بنيا تحت الزجاج الواقي باتجاه الصرافة، مهددا إياها: «أنا لا ألعب. لدي مسدس. ضعي المال في الحقيبة».
وحين لم ترَ الصرافة مسدسا بدأت في إغلاق درج المال، وبدأ صرافان آخران، سمعا ما قاله الرجل، في إغلاق أدراج أموالهما، وفعّلا إنذار الطوارئ.
وعندما بدأ الصرافون في التراجع خوفا، اختطف نوجين حقيبته من تحت الزجاج الواقي، وهرب من البنك عبر مخرج الطوارئ في اتجاه غير معروف.
وفي 24 أغسطس، تعرف أحد المرشدين على نوجين من صور سرقة البنك في التقارير الإخبارية، وأخبر رجال الشرطة بعنوان منزل في منتصف طريق شاطئ هالانديل، حيث كان يقيم.
وفي المساء، وبعد توقيفه، اعترف الرجل بسرقة البنك، لتحصيل مبلغ كافٍ لدفع إيجار منزله، كي لا يفقد حق الإقامة فيه.
وجاء في تقرير الشرطة أنه اعتبر أن تلك كانت «الفرصة الأخيرة له للحصول على 650 دولارا قبل أن يصبح بلا مأوى».
وقد تم اتهام نوجين بـ«محاولة الاستيلاء عن عمد، وعن طريق الترهيب، على المال الفيدرالي»، وسيجرى عرضه على محكمة فيدرالية.

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