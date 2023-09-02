صحفيو عسير يزورون إذاعة وتلفزيون أبها

صحفيو عسير يزورون إذاعة وتلفزيون أبها
التاريخ
9/2/2023 2:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) بناء على دعوة من فرع هيئة الإذاعة والتلفزيون بمدينة أبها، قام عدد من منسوبي ومنسوبات فرع هيئة الصحفيين السعوديين في منطقة عسير بزيارة فرع القطاع الجنوبي للهيئة، حيث أطلعهم سعيد بدوي مدير الاتصال المؤسسي بالهيئة على مراحل التطور في استديوهات البث التلفزيوني القديمة والحديثة بدءًا من انطلاق البث التلفزيوني الملون في عام 1397ه حيث زار الجميع مبنى الهيئة الجديد بدءًا من مكتبة التلفزيون التي تضم أشرطة البث بمراحل مختلفة من القديم إلى الحديث ثم مرورا بالأستديوهات المجهزة، وتم زيارة مبنى التلفزيون القديم ومقارنة الأجهزة القديمة بالحديثة ومسرح التلفزيون وأماكن الاستضافات ثم الاطلاع على عدد من عربات البث التي تستخدم لنقل الفعاليات ومشاهدة حديقة التلفزيون التي فازت لأكثر من مرة كأفضل الحدائق.
بعدها تم مقابلة مدير عام فرع هيئة الإذاعة والتلفزيون بعسير المعين حديثا عزيز القحطاني، حيث رحب بالجميع وشكرهم على تلبية الدعوة ورحب بأي تعاون ما بين هيئة الإذاعة والتلفزيون وتغطية فعاليات الفرع، وطلب من لديه فكرة برامج التقدم بها لدراستها واعتمادها. وشكر مرعي عسيري مدير فرع هيئة الصحفيين بالمنطقة كلا من مدير القطاع الجنوبي للتلفزيون وزملاءه.
MENAFN02092023000089011017ID1106998473
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