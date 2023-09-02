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صحفيو عسير يزورون إذاعة وتلفزيون أبها

9/2/2023 2:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) بناء على دعوة من فرع هيئة الإذاعة والتلفزيون بمدينة أبها، قام عدد من منسوبي ومنسوبات فرع هيئة الصحفيين السعوديين في منطقة عسير بزيارة فرع القطاع الجنوبي للهيئة، حيث أطلعهم سعيد بدوي مدير الاتصال المؤسسي بالهيئة على مراحل التطور في استديوهات البث التلفزيوني القديمة والحديثة بدءًا من انطلاق البث التلفزيوني الملون في عام 1397ه حيث زار الجميع مبنى الهيئة الجديد بدءًا من مكتبة التلفزيون التي تضم أشرطة البث بمراحل مختلفة من القديم إلى الحديث ثم مرورا بالأستديوهات المجهزة، وتم زيارة مبنى التلفزيون القديم ومقارنة الأجهزة القديمة بالحديثة ومسرح التلفزيون وأماكن الاستضافات ثم الاطلاع على عدد من عربات البث التي تستخدم لنقل الفعاليات ومشاهدة حديقة التلفزيون التي فازت لأكثر من مرة كأفضل الحدائق.
بعدها تم مقابلة مدير عام فرع هيئة الإذاعة والتلفزيون بعسير المعين حديثا عزيز القحطاني، حيث رحب بالجميع وشكرهم على تلبية الدعوة ورحب بأي تعاون ما بين هيئة الإذاعة والتلفزيون وتغطية فعاليات الفرع، وطلب من لديه فكرة برامج التقدم بها لدراستها واعتمادها. وشكر مرعي عسيري مدير فرع هيئة الصحفيين بالمنطقة كلا من مدير القطاع الجنوبي للتلفزيون وزملاءه.

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