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تجارب تشكيلية غير مألوفة لمخضرمين

9/2/2023 2:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أفصح تشكيليون ونقاد بأن المعرض السنوي التشكيلي الأول في دار نورة الموسى للثقافة والفنون المبدعة في الأحساء، احتضن تجارب وأساليب «تشكيلية» جديدة، ومغايرة، وغير مألوفة لتشكيليين «سعوديين» مخضرمين من مختلف محافظات السعودية، وأشادوا بمبادرة القائمين على المعرض، استضافة رجال وسيدات مال وأعمال لمشاهدة الأعمال التشكيلية التي تجاوزت 60 لوحة تشكيلية عن كثب، والحديث حولها، ومناقشة التشكيليين فيها.
الموروث الثقافي
أكد الناقد التشكيلي ماهر الحمود تنوع الأعمال في الطرح أو الأسلوب أو اللعب على الخامة، وكانت بينهما صفتان مشتركتان في أغلب الأعمال، وهما: التقارب في الحجم، وكذلك التناغم حول الموروث الثقافي لأبناء وبنات المنطقة، حتى المشاركين الذين تم قبول أعمالهم للمشاركة من خارج المنطقة (الوسطى، والشمالية، والجنوبية)، في أعمالهم تلك البصمة الواضحة، ممّا يُلفت النّظر أيضاً إلى أن أغلب المشاركين من فئة الشباب، حتى أن بعض الأسماء «جديدة» على الساحة، وتحاول من خلال المشاركة أن تزاحم الأسماء اللامعة والمعروفة بمنجزها الفني، وثقلها الشخصي، لعلها من خلال إحدى الصالات الثلاث التي تحتضن أعمال المعرض تكتسب الخبرة لتجد هويتها من بين أصحاب الهَويات المعرفة، أو تحصل على توجيه يفتح الآفاق للمشاركة في معارض فنية محلية وعالمية، وفي المعرض مقولة: أن الأسلوب هو الشخص، ‏مقولة واقعية وحقيقية، لكنها في المعرض تغيرت لدى بعض الفنانين، لتكشف أن المرحلة الحالية تحتاج للتجديد لتواكب الرؤية والحداثة.
أولى من نوعها
أبان الناقد والأكاديمي الدكتور راضي الطويل، أن المعرض، احتضن مجموعة أعمال تشكيلية لافتة، لتشكيليين كبار، طرحوا تجارب تشكيلية «جديدة»، وتمثل تجارب أولى من نوعها لديهم، وتمثل نقلة نوعية من حيث تقدم التجربة بشكل كبير، وتطور التعبير في الفكرة، ونقلة نوعية من حيث التكوين والمجموعة اللوحية، وهي تمثل أسلوبا جديدا مغايرا للتجارب السابقة والمألوفة لهؤلاء التشكيليين طوال الفترة الماضية، مضيفًا أن هناك تفاوتًا في المستويات بين اللوحات.
مستويات ملفتة
قال الناقد التشكيلي عبدالرحمن السليمان: إن المعرض، ينفتح على تشكيليي المملكة للتعريف بالدار من خلال مشاركتهم في المعرض، من مناطق الرياض، والمدينة المنورة، وينبع، والأحساء والدمام والقطيف، وهو معرض جيد، ويحتض مستويات ملفتة، وأسماء تشكيلية، استطاعت تقديم نفسها بشكل جيد مع تنوع في الأعمال والمعالجات، واتضح في لوحات المعرض المهارات العالية عند التشكيليات المشاركات في المعرض، وشهد المعرض، تقديم لوحة متميزة لتجارب وأساليب جديدة لتشكيليين، ظلوا لفترة طويلة محتفظين بأسلوبهم التشكيلي لفترة طويلة قبل مشاركتهم في هذا المعرض.

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