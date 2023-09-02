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حساسية الطفولة مرتبطة بصحة الأمعاء

9/2/2023 2:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تشير دراسة جديدة إلى أن الحساسية الكبرى لدى الأطفال قد تكون لها صلة بتركيبة بكتيريا الأمعاء لدى شخص ما. علاوة على ذلك، يعتقد الباحثون في كندا أن المضادات الحيوية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة.
يقول فريق من جامعة كولومبيا البريطانية إن تكوين الكائنات الحية الدقيقة في أمعاء الرضيع يمكن أن يساعد في التنبؤ بحالات مثل حمى القش وربما الوقاية منها. وقد فحصت الدراسة 1115 طفلاً منذ الولادة وحتى سن الخامسة، حيث أصيب أكثر من نصفهم بنوع واحد على الأقل من الحساسية.
يقول الدكتور ستيوارت تورفي، الأستاذ في قسم طب الأطفال، في بيان جامعي: «يعاني مئات الملايين من الأطفال في جميع أنحاء العالم من الحساسية». «من المهم أن نفهم سبب حدوث ذلك وكيف يمكن منعه».
أنواع مختلفة
البحث فريد من نوعه في استكشاف أصول أربعة أنواع مختلفة من الحساسية في وقت واحد. كان الفريق مهتمًا بشكل خاص بكيفية ارتباط هذه الحساسية بتركيبة الكائنات الحية الدقيقة في أمعاء الرضع.
يقول الدكتور تشاريس بيترسن، المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة: «هذه تشخيصات مختلفة من الناحية الفنية، ولكل منها قائمة أعراض خاصة بها، لذلك يميل معظم الباحثين إلى دراستها بشكل فردي». «ولكن عندما تنظر إلى ما يحدث من خطأ على المستوى الخلوي، فستجد أن لديهم في الواقع الكثير من القواسم المشتركة».
ولإجراء البحث، قام العلماء بتقييم الميكروبات المعوية لدى الأطفال من خلال عينات البراز التي تم جمعها في الزيارات السريرية عندما كان عمر الأطفال ثلاثة أشهر و12 شهرًا. ومن بين الأطفال الذين شملتهم الدراسة، لم تظهر على 523 طفلاً أي علامات للحساسية، في حين تم تشخيص إصابة 592 طفلاً بواحد أو أكثر من اضطرابات الحساسية.
عوامل مؤثرة
لاحظ الباحثون أن عوامل مثل النظام الغذائي، وطريقة الولادة، والموقع الجغرافي، والتعرض للمضادات الحيوية يمكن أن تؤثر جميعها على الكائنات الحية الدقيقة في أمعاء الرضيع.
«هناك الكثير من الأفكار المحتملة من هذا التحليل القوي. ومن هذه البيانات يمكننا أن نرى أن عوامل مثل استخدام المضادات الحيوية في السنة الأولى من العمر من المرجح أن تؤدي إلى اضطرابات حساسية لاحقة، في حين أن الرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى تكون وقائية. كان هذا شاملاً لجميع اضطرابات الحساسية التي درسناها. وبالتالي فإن تطوير علاجات تغير هذه التفاعلات أثناء مرحلة الطفولة قد يمنع تطور جميع أنواع أمراض الحساسية في مرحلة الطفولة، والتي غالبًا ما تستمر مدى الحياة».
تم نشر البحث في مجلة Nature Communications.

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