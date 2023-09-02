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10 ملايين ريال غرامة مخالفي نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية

9/2/2023 2:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) طرحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مسودة نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية الذي يهدف إلى الارتقاء بالقطاع اللوجستي في السعودية، وذلك من خلال تعزيز الخدمات التي تتسم بالسرعة والكفاءة والفعالية.
وجاء في باب العقوبات الخاصة بالنظام الذي طرح في منصة "استطلاع" أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين ريال سعودي كل من يقوم بالآتي:
أ. تقديم خدمات لوجستية وخدمات وساطة الشحن أو إنشاء أو تشغيل مراكز لوجستية أو مناطق إيداع أو مرافق لوجستية دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة وفقًا لأحكام النظام واللوائح.
ب. تقديم معلومات أو بيانات مضللة أو غير صحيحة للحصول على أي ترخيص أو تصريح أو موافقة بموجب النظام واللوائح.
ج. تعطيل أي من أعمال المفتشين المشار إليهم في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
د. التأخر في استخراج التراخيص أو التصاريح أو الموافقات المشار إليها في النظام واللوائح بعد إصدار السجل التجاري.
2. فضلًا عما هو مشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام النظام واللوائح بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
أ. الإنذار.
ب. تعليق الترخيص أو التصريح أو الموافقة بشكل مؤقت.
ج. غرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال.
د. إلغاء الترخيص أو التصريح أو الموافقة.
3. يكون للجنة ما يأتي:
أ. فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة في شأنها، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
ب. مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
ج. تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
4. يضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها إن وجدوا. وتوريد تلك المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها إلى الخزينة العامة للدولة.
5. تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.
6. يصدر الوزير -بقرار منه- جدولًا لتصنيف المخالفات ولتحديد العقوبات ضمن حدودها المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، مراعيًا في ذلك طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
7. يكون قرار اللجنة قابلًا للتظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تبليغ المخالف به.
ويمكن الاطلاع على مواد النظام من خلال الرابط (اضغط هنا ).

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