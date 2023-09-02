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“غازبروم”: نقل 41.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا

9/2/2023 2:14:10 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت شركة“غازبروم” الروسية، اليوم السبت، أنها قامت بتزويد أوروبا بـ 41.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال اليوم الماضي عبر محطة سودجا لضخ الغاز في أوكرانيا.

وأضافت الشركة في بيان للصحفيين -نقلته وكالة أنباء“تاس” الروسية- أن الجانب الأوكراني استمر في رفض طلب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر محطة سوخانوفكا.

وأشار البيان إلى أن غازبروم تستمر في ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل يومي، موضحا أن حجم الضخ بلغ أمس الجمعة 42.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

يذكر أن أوكرانيا أعلنت في 10 مايو الماضي وقف نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانوفكا لأسباب قهرية تتمثل في عدم تمكنها من السيطرة على محطة ضغط الغاز نوفوفسكوف في منطقة لوجانسك.

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