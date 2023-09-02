“غازبروم”: نقل 41.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا
التاريخ
9/2/2023 2:14:10 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت شركة“غازبروم” الروسية، اليوم السبت، أنها قامت بتزويد أوروبا بـ 41.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال اليوم الماضي عبر محطة سودجا لضخ الغاز في أوكرانيا.
وأضافت الشركة في بيان للصحفيين -نقلته وكالة أنباء“تاس” الروسية- أن الجانب الأوكراني استمر في رفض طلب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر محطة سوخانوفكا.
وأشار البيان إلى أن غازبروم تستمر في ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل يومي، موضحا أن حجم الضخ بلغ أمس الجمعة 42.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
يذكر أن أوكرانيا أعلنت في 10 مايو الماضي وقف نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانوفكا لأسباب قهرية تتمثل في عدم تمكنها من السيطرة على محطة ضغط الغاز نوفوفسكوف في منطقة لوجانسك.
MENAFN03092023000202011048ID1106998468
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.