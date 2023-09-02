وذكر بيان لهيئة الميناء اليوم أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 20 ألفا و256 طنا شملت 4149 طن رمل و8947 طن يوريا و7160 طن بضائع متنوعة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 36 ألفا و51 طنا شملت 3 آلاف طن نواتج تقطير و1325 طن خردة و200 طن زيت طعام و10 آلاف و464 طن حديد و9562 طن ذرة و11 ألفا و500 طن قمح .

وتابع أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 815 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 118 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3176 حاوية مكافئة.

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل لـ 62 ألفا و556 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 202 ألف و88 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2367 شاحنة.





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