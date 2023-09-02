تداول 32 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة
التاريخ
9/2/2023 2:14:10 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية 6 سفن بينما غادره 13 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.
وذكر بيان لهيئة الميناء اليوم أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 20 ألفا و256 طنا شملت 4149 طن رمل و8947 طن يوريا و7160 طن بضائع متنوعة.
وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 36 ألفا و51 طنا شملت 3 آلاف طن نواتج تقطير و1325 طن خردة و200 طن زيت طعام و10 آلاف و464 طن حديد و9562 طن ذرة و11 ألفا و500 طن قمح .
وتابع أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 815 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 118 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3176 حاوية مكافئة.
وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل لـ 62 ألفا و556 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 202 ألف و88 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2367 شاحنة.
أ ش أ
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