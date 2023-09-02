Sunday, 03 September 2023 02:36 GMT

تداول 32 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

9/2/2023 2:14:10 PM
(MENAFN- Al-BoNews) استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية 6 سفن بينما غادره 13 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وذكر بيان لهيئة الميناء اليوم أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 20 ألفا و256 طنا شملت 4149 طن رمل و8947 طن يوريا و7160 طن بضائع متنوعة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 36 ألفا و51 طنا شملت 3 آلاف طن نواتج تقطير و1325 طن خردة و200 طن زيت طعام و10 آلاف و464 طن حديد و9562 طن ذرة و11 ألفا و500 طن قمح .

وتابع أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 815 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 118 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3176 حاوية مكافئة.

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل لـ 62 ألفا و556 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 202 ألف و88 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2367 شاحنة.


أ ش أ

MENAFN02092023000202011048ID1106998467

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث