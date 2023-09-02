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البحرين وبيلاروسيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنفط والبيئة

9/2/2023 2:14:10 PM
(MENAFN- Al-BoNews) بحث نائب رئيس الوزراء البيلاروسي بيتر بارخومجيك، مع وزير النفط والبيئة البحريني المبعوث الخاص لشؤون المناخ الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، عددا من المواضيع المشتركة في مجالات الطاقة والنفط والبيئة بجانب المجالات الاقتصادية والتجارية الأخرى بهدف تعميق وتطوير آفاق التعاون الإيجابي بين البلدين.

وأشاد وزير النفط والبيئة البحريني المبعوث الخاص لشؤون المناخ، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم السبت، بما تمتلكه بيلاروسيا من موقع استراتيجي مهم في القطاع النفطي وما تمتلكه من قدرات وإمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية ذات خبرة واسعة في هذا المجال الحيوي والمهم، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز وبحث سبل التعاون وإيجاد الفرص الاستثمارية في المشاريع التنموية بين البلدين وأهمية تبادل الخبرات بين الشركات فيهما بما يحقق الأهداف المشتركة.

وخلال الاجتماع استعرض الجانبان أهم المشاريع والبرامج الحالية والمستقبلية في القطاع النفطي بالإضافة إلى بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتطويرها في مجال الغاز الطبيعي والاستفادة من التقنيات والدراسات الحديثة في كيفية استخراج الغاز من الطبقات العميقة تجاريا والذي يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.


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