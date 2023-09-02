البحرين وبيلاروسيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنفط والبيئة
التاريخ
9/2/2023 2:14:10 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
بحث نائب رئيس الوزراء البيلاروسي بيتر بارخومجيك، مع وزير النفط والبيئة البحريني المبعوث الخاص لشؤون المناخ الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، عددا من المواضيع المشتركة في مجالات الطاقة والنفط والبيئة بجانب المجالات الاقتصادية والتجارية الأخرى بهدف تعميق وتطوير آفاق التعاون الإيجابي بين البلدين.
وأشاد وزير النفط والبيئة البحريني المبعوث الخاص لشؤون المناخ، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم السبت، بما تمتلكه بيلاروسيا من موقع استراتيجي مهم في القطاع النفطي وما تمتلكه من قدرات وإمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية ذات خبرة واسعة في هذا المجال الحيوي والمهم، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز وبحث سبل التعاون وإيجاد الفرص الاستثمارية في المشاريع التنموية بين البلدين وأهمية تبادل الخبرات بين الشركات فيهما بما يحقق الأهداف المشتركة.
وخلال الاجتماع استعرض الجانبان أهم المشاريع والبرامج الحالية والمستقبلية في القطاع النفطي بالإضافة إلى بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتطويرها في مجال الغاز الطبيعي والاستفادة من التقنيات والدراسات الحديثة في كيفية استخراج الغاز من الطبقات العميقة تجاريا والذي يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
أ ش أ
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