وأشاد وزير النفط والبيئة البحريني المبعوث الخاص لشؤون المناخ، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم السبت، بما تمتلكه بيلاروسيا من موقع استراتيجي مهم في القطاع النفطي وما تمتلكه من قدرات وإمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية ذات خبرة واسعة في هذا المجال الحيوي والمهم، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز وبحث سبل التعاون وإيجاد الفرص الاستثمارية في المشاريع التنموية بين البلدين وأهمية تبادل الخبرات بين الشركات فيهما بما يحقق الأهداف المشتركة.

وخلال الاجتماع استعرض الجانبان أهم المشاريع والبرامج الحالية والمستقبلية في القطاع النفطي بالإضافة إلى بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتطويرها في مجال الغاز الطبيعي والاستفادة من التقنيات والدراسات الحديثة في كيفية استخراج الغاز من الطبقات العميقة تجاريا والذي يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.





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