وقال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال” إن إجمالي اتفاقيات البنود الملزمة التي وقَّعتها الشركة منذ بداية العام الجاري حتى الآن وصل إلى 14 اتفاقية مع عدد من كبرى الشركات العالمية من اليابان وتايلاند والصين وتركيا وألمانيا، تلتزم الشركة بموجبها بتصدير نحو 10.4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال ابتداءً من عام 2025′′.

وأوضح النعماني – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية – أنَّ هذه الاتفاقيات تأتي في إطار سعي الشركة لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمصدرٍ موثوق للطاقة، وزيادة فرص النمو، والاستفادة من الفرص الاقتصادية لأسواق الطاقة العالمية وتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف شركات الطاقة.

وأضاف أنَّ هذه الاتفاقيات تؤكد التزام الشركة بدعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد أسواق جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان وتتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع القطاعين العام والخاص.

من جهة أخرى، أشار الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال إلى أنَّ الشركة ممثلة بمؤسستها التنموية نفّذت عددًا من المشروعات في إطار المسؤولية الاجتماعية، حيث افتتحت هذا العام المركز الوطني للتوحد بمسقط، ومعهد السلامة المرورية بولاية صور، كما قامت بتمويل مشروع تجهيز وحدة غسيل الكلى بولاية بدية، مبيّنًا أنَّ إجمالي إسهامات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية منذ إنشائها حتى الآن بلغ أكثر من 230 مليون دولار أمريكي.





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