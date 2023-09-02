إقبال كبرى الشركات العالمية على طلب الغاز الطبيعي المسال العُماني
التاريخ
9/2/2023 2:14:10 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
نجحت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال في تسويق إنتاجها لما بعد عام 2024، واستطاعت جذب المستثمرين من أسواق جديدة من الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا؛ نتيجة كفاءة إنتاج مصنعها بولاية صور الذي يتضمن ثلاث قاطرات لإسالة الغاز الطبيعي، إلى جانب ثقة المستثمرين بعمليات الشركة في هذا المجال.
وقال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال” إن إجمالي اتفاقيات البنود الملزمة التي وقَّعتها الشركة منذ بداية العام الجاري حتى الآن وصل إلى 14 اتفاقية مع عدد من كبرى الشركات العالمية من اليابان وتايلاند والصين وتركيا وألمانيا، تلتزم الشركة بموجبها بتصدير نحو 10.4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال ابتداءً من عام 2025′′.
وأوضح النعماني – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية – أنَّ هذه الاتفاقيات تأتي في إطار سعي الشركة لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمصدرٍ موثوق للطاقة، وزيادة فرص النمو، والاستفادة من الفرص الاقتصادية لأسواق الطاقة العالمية وتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف شركات الطاقة.
وأضاف أنَّ هذه الاتفاقيات تؤكد التزام الشركة بدعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد أسواق جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان وتتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع القطاعين العام والخاص.
من جهة أخرى، أشار الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال إلى أنَّ الشركة ممثلة بمؤسستها التنموية نفّذت عددًا من المشروعات في إطار المسؤولية الاجتماعية، حيث افتتحت هذا العام المركز الوطني للتوحد بمسقط، ومعهد السلامة المرورية بولاية صور، كما قامت بتمويل مشروع تجهيز وحدة غسيل الكلى بولاية بدية، مبيّنًا أنَّ إجمالي إسهامات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية منذ إنشائها حتى الآن بلغ أكثر من 230 مليون دولار أمريكي.
أ ش أ
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