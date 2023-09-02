“السويدى إليكتريك”.. توسعات تدعم النمو

وتعمل الشركة على توسعات إقليمية خارج مصر تشمل عدة دول فى أفريقيا، وتستهدف استثمار 100 مليون دولار فى الخارج خلال عام 2023، وتقوم الشركة بتنفيذ محطة كهرباء فى ليبيا بقيمة 800 مليون يورو، بجانب المصانع التى تم افتتاحها بالفعل مثل مصنع تنزانيا.

وتتوقع أن تدفع هذه التوسعات عجلة النمو فى الشركة وزيادة الإيرادات، خاصة لقدرتها على جلب عوائد دولارية من خلال تصدير المنتجات، والتقليل من الاستيراد، مما يضعها فى وضع مستقر متحوطة ضد التغيرات المستمرة فى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، مما يخلق فرصا استثمارية واعدة لسهم شركة“السويدى إليكتريك”.

وقفز صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 204.4% على أساس سنوي، حيث حققت صافي ربح بلغ 6.15 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 2.02 مليار جنيه في نفس الفترة من 2022.





كتبت .. مرام أشرف



