Sunday, 03 September 2023 02:35 GMT

“السويدى إليكتريك”.. توسعات تدعم النمو

9/2/2023 2:14:10 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تستعد شركة“السويدى إليكتريك” لتشغيل مصنعها الجديد لإنتاج معدات الرى بمنطقة العين السخنة، وتصل نسبة الصناعة المحلية للمصنع 80%، والتى شأنها أن توفر نحو 100 مليون دولار فى الفاتورة الاستيرادية لمصر بديلاً للمنتجات الأجنبية، بالإضافة للعوائد والإيرادات التى سيدرها المصنع للشركة.

وتعمل الشركة على توسعات إقليمية خارج مصر تشمل عدة دول فى أفريقيا، وتستهدف استثمار 100 مليون دولار فى الخارج خلال عام 2023، وتقوم الشركة بتنفيذ محطة كهرباء فى ليبيا بقيمة 800 مليون يورو، بجانب المصانع التى تم افتتاحها بالفعل مثل مصنع تنزانيا.
وتتوقع أن تدفع هذه التوسعات عجلة النمو فى الشركة وزيادة الإيرادات، خاصة لقدرتها على جلب عوائد دولارية من خلال تصدير المنتجات، والتقليل من الاستيراد، مما يضعها فى وضع مستقر متحوطة ضد التغيرات المستمرة فى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، مما يخلق فرصا استثمارية واعدة لسهم شركة“السويدى إليكتريك”.

وقفز صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 204.4% على أساس سنوي، حيث حققت صافي ربح بلغ 6.15 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 2.02 مليار جنيه في نفس الفترة من 2022.


كتبت .. مرام أشرف


MENAFN02092023000202011048ID1106998464

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث