“السويدى إليكتريك”.. توسعات تدعم النمو

“السويدى إليكتريك”.. توسعات تدعم النمو
التاريخ
9/2/2023 2:14:10 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تستعد شركة“السويدى إليكتريك” لتشغيل مصنعها الجديد لإنتاج معدات الرى بمنطقة العين السخنة، وتصل نسبة الصناعة المحلية للمصنع 80%، والتى شأنها أن توفر نحو 100 مليون دولار فى الفاتورة الاستيرادية لمصر بديلاً للمنتجات الأجنبية، بالإضافة للعوائد والإيرادات التى سيدرها المصنع للشركة.
وتعمل الشركة على توسعات إقليمية خارج مصر تشمل عدة دول فى أفريقيا، وتستهدف استثمار 100 مليون دولار فى الخارج خلال عام 2023، وتقوم الشركة بتنفيذ محطة كهرباء فى ليبيا بقيمة 800 مليون يورو، بجانب المصانع التى تم افتتاحها بالفعل مثل مصنع تنزانيا.
وتتوقع أن تدفع هذه التوسعات عجلة النمو فى الشركة وزيادة الإيرادات، خاصة لقدرتها على جلب عوائد دولارية من خلال تصدير المنتجات، والتقليل من الاستيراد، مما يضعها فى وضع مستقر متحوطة ضد التغيرات المستمرة فى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، مما يخلق فرصا استثمارية واعدة لسهم شركة“السويدى إليكتريك”.
وقفز صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 204.4% على أساس سنوي، حيث حققت صافي ربح بلغ 6.15 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 2.02 مليار جنيه في نفس الفترة من 2022.
كتبت .. مرام أشرف
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