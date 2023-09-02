قمم تاريخية جديدة تنتظر البورصة المصرية رغم جني أرباح متوقع

(MENAFN- Al-BoNews) عبدالفتاح: مؤشر الرئيسي يستعد لاختراق مستوى19700 نقطة الشهر القادم
تستعد مؤشرات البورصة المصرية لاستكمال عمليات الصعود على الرغم من موجة جني الأرباح المرتقبة خاصة في ظل الارتفاعات القوية التي شهدتها المؤشرات خلال الشهر الماضي.
وقال والمحللون، إن جني الأرباح لن يمنع المؤشرالرئيسي من استكمال الصعود والثبات أعلى قمته التاريخية الجديدة.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 عند مستوى 18885 نقطة في ختام تعاملات الشهر الماضي، مسجلًا ارتفاعا بنسبة 7.26%، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 8.46%، إلى مستوى عند 3829 نقطة.
وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنهاية الشهر، بنحو 6.29% إلى مستوى 22708 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 7.28% ليستقر عند مستوى 5597 نقطة.
وقال عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن البورصة شهدت مستويات إيجابية خلال الأسبوع الماضي وتمكنت من كسر المستويات التاريخية والاستقرار أعلى مستوى 18800 نقطة.
وتابع عبد الفتاح، أن تحسن أداء المؤشرات انعكاس للأنباء الإيجابية للأسواق خلال الأسابيع الماضية،منها دعوة مصر للانضمام إلى تجمع“بريكس”، مما يعطى انطباع وثقة كبيرة على قدرة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات وتخطى المرحلة الحالية، موضحا أن نتائج الأعمال الاستثنائية للشركات المقيدة فى البورصة كانت أحد الأسباب الدافعة المؤشر للصعود وكسر المستويات التاريخية.
وتوقع عبدالفتاح، أن يشهد السوق موجة من عمليات التصحيح وجنى الأرباح البسيطة، والتى قد لا تتخطى مستويات انخفاض أكثر من 300 نقطة، ناصحًا المستثمرين بعدم التخوف من عمليات التراجع خلال الأسبوع المقبل.
عشماوى: التجارى الدولى سيقود صعود“EGX30′′إلى مستويات 19600 نقطة خلال أسابيع
وأضاف أن قطاعات سوف تقود الارتفاعات خلال الاسابيع القادمة مثل قطاع الأسمدة والقطاع العقارى، واللذان حققت الشركات المقيدة بهما، نتائج أعمال إيجابية، من حيث نمو أحجام المبيعات بنسب مرتفعة وقيمتها، مما يؤهل المؤشر إلى الوصول الى مستويات 19700 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 72 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضى، من خلال تداول 18.7 مليار ورقة مالية، بتنفيذ 1.8 مليون عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الشهر السابق التي بلغت قيمتها 40.7 مليار جنيه وكمية تداولات 13.3 مليار ورقة مالية، عبر 1.1 مليون عملية، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 7.19% إلى مستوى 1.276 تريليون جنيه.
وقال معتز عشماوى، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المؤشرات شهدت عمليات صعود قوية خلال الأسابيع الماضية سواء على مستوى المؤشر الرئيسي أومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، في ظل الأنباء المتداولة عن تحريك سعر الصرف، والتى تعتبر المحرك الرئيسي لمعظم عمليات الصعود خلال المرحلة الماضية.
وأشار أن صعود سهم البنك التجارى الدولى، صاحب أعلى وزن نسبي فى المؤشر EGX30، ووصوله إلى مستويات سعرية مرتفعة، ساهم بشكل كبير فى عمليات الصعود للمؤشر، ومع لحاق الأسهم القيادية المؤثرة بالمؤشر قد يشهد المؤشر عمليات صعود وصولاً إلى مستويات 19600 نقطة خلال الأسابيع القادمة.
وتوقع عشماوى أن تقود قطاعات البنوك والخدمات المالية غيرالمصرفية وقطاع العقارات، لمواصلة الصعود والوصول إلى مستويات تاريخية.
وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 156.8 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 5.8% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، واتجه العرب، نحو الشراء بصافي تعاملات بلغ 367.6 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 6.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت الأسهم على 80.87% من تعاملات البورصة المصرية خلال الشهر الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 19.13% من التعاملات.
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