قمم تاريخية جديدة تنتظر البورصة المصرية رغم جني أرباح متوقع

تستعد مؤشرات البورصة المصرية لاستكمال عمليات الصعود على الرغم من موجة جني الأرباح المرتقبة خاصة في ظل الارتفاعات القوية التي شهدتها المؤشرات خلال الشهر الماضي.

وقال والمحللون، إن جني الأرباح لن يمنع المؤشرالرئيسي من استكمال الصعود والثبات أعلى قمته التاريخية الجديدة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 عند مستوى 18885 نقطة في ختام تعاملات الشهر الماضي، مسجلًا ارتفاعا بنسبة 7.26%، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 8.46%، إلى مستوى عند 3829 نقطة.

وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنهاية الشهر، بنحو 6.29% إلى مستوى 22708 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 7.28% ليستقر عند مستوى 5597 نقطة.

وقال عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن البورصة شهدت مستويات إيجابية خلال الأسبوع الماضي وتمكنت من كسر المستويات التاريخية والاستقرار أعلى مستوى 18800 نقطة.

وتابع عبد الفتاح، أن تحسن أداء المؤشرات انعكاس للأنباء الإيجابية للأسواق خلال الأسابيع الماضية،منها دعوة مصر للانضمام إلى تجمع“بريكس”، مما يعطى انطباع وثقة كبيرة على قدرة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات وتخطى المرحلة الحالية، موضحا أن نتائج الأعمال الاستثنائية للشركات المقيدة فى البورصة كانت أحد الأسباب الدافعة المؤشر للصعود وكسر المستويات التاريخية.

وتوقع عبدالفتاح، أن يشهد السوق موجة من عمليات التصحيح وجنى الأرباح البسيطة، والتى قد لا تتخطى مستويات انخفاض أكثر من 300 نقطة، ناصحًا المستثمرين بعدم التخوف من عمليات التراجع خلال الأسبوع المقبل.





وأضاف أن قطاعات سوف تقود الارتفاعات خلال الاسابيع القادمة مثل قطاع الأسمدة والقطاع العقارى، واللذان حققت الشركات المقيدة بهما، نتائج أعمال إيجابية، من حيث نمو أحجام المبيعات بنسب مرتفعة وقيمتها، مما يؤهل المؤشر إلى الوصول الى مستويات 19700 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 72 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضى، من خلال تداول 18.7 مليار ورقة مالية، بتنفيذ 1.8 مليون عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الشهر السابق التي بلغت قيمتها 40.7 مليار جنيه وكمية تداولات 13.3 مليار ورقة مالية، عبر 1.1 مليون عملية، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 7.19% إلى مستوى 1.276 تريليون جنيه.

وقال معتز عشماوى، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المؤشرات شهدت عمليات صعود قوية خلال الأسابيع الماضية سواء على مستوى المؤشر الرئيسي أومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، في ظل الأنباء المتداولة عن تحريك سعر الصرف، والتى تعتبر المحرك الرئيسي لمعظم عمليات الصعود خلال المرحلة الماضية.

وأشار أن صعود سهم البنك التجارى الدولى، صاحب أعلى وزن نسبي فى المؤشر EGX30، ووصوله إلى مستويات سعرية مرتفعة، ساهم بشكل كبير فى عمليات الصعود للمؤشر، ومع لحاق الأسهم القيادية المؤثرة بالمؤشر قد يشهد المؤشر عمليات صعود وصولاً إلى مستويات 19600 نقطة خلال الأسابيع القادمة.

وتوقع عشماوى أن تقود قطاعات البنوك والخدمات المالية غيرالمصرفية وقطاع العقارات، لمواصلة الصعود والوصول إلى مستويات تاريخية.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 156.8 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 5.8% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، واتجه العرب، نحو الشراء بصافي تعاملات بلغ 367.6 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 6.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت الأسهم على 80.87% من تعاملات البورصة المصرية خلال الشهر الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 19.13% من التعاملات.