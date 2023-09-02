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“المصرى للتأمين” ينتهى من إعداد دراسة عن سندات الكوارث الطبيعية

9/2/2023 2:14:09 PM
(MENAFN- Al-BoNews) انتهت لجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصرى للتأمين، من إعداد دراسة عن سندات الكوارث الطبيعية؛ لدراسة آلية عمل سندات الكوارث والاستثمار بها ومردودها على قطاع التأمين المصرى وتحديات تطبيقها.

وقال الاتحاد، خلال نشرته الأسبوعية، بعنوان“بدائل نقل المخاطر”، إن اللجنة قامت بعقد اجتماعات مع الأسواق العالمية التى قامت بإصدار سندات الكوارث وذلك للاطلاع على أهم الممارسات العالمية ومدى ملائمتها للسوق المصرى فى ضوء توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية.

فى سياق متصل؛ أوصى الاتحاد الشركات العاملة بالسوق بأهمية النظر فى الدمج بين الطرق التقليدية وبدائل نقل الخطر ومالها من مميزات عديدة مع الأخذ فى الاعتبار تحديات تطبيقها.

كما أوصى الاتحاد بتحقيق التوازن فى محفظة التأمين بين طرق الإعادة التقليدية وبدائل نقل المخاطر وعدم الاعتماد عليها بشكل أساسى بل بشكل تكميلى للطرق التقليدية.

ووفقا للاتحاد؛ تقدم بدائل نقل المخاطر للمؤسسات عددًا من الخيارات التى يمكنها توفير الوقت وتقليل الأعباء الإدارية وزيادة القدرة الاستعابية وذلك مع تحقيق عوائد أكبر من سبل الاستثمار التقليدية فى حالة عدم تحقق الخطر.

وعرف الاتحاد بدائل نقل المخاطر“أنها فى الأساس استراتيجيات بديلة لإدارة المخاطر والتمويل لسوق التأمين المباشر التقليدى وهو نهج يهدف لمعالجة بعض التحديات الرئيسية التى تواجهها عمليات التأمين التقليدية”.

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