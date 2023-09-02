(MENAFN- Al-BoNews) لطفي:“أسطول” تستهدف التوسع فى إدار المحافظ واستقطاب شرائح جديدة
استحوذت 5 شركات على نحو ثلث تعاملات شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال تداولات شهر أغسطس الماضى.
وتصدرت التعاملات شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بحصة سوقية 9.9%، وقيم تداولات تصل إلى 11.7 مليار جنيه، وحجم تداولات بنحو 2.3 مليار ورقة مالية عبر 186 ألف عملية.
تلتها شركة إى أف جى هيرميس للسمسرة بالأوراق المالية بقيم تداولات تقترب من 7 مليارات جنيه، وحصة سوقية بنحو6.1%، وحجم تداولات 569.1 مليون ورقة مالية بعدد عمليات 56 ألف عملية.
وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثالث بقيم تداولات 6.6 مليار جنيه بعدد عمليات 132.5 ألف عملية وحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية، بحصة سوقية 5.6%.
واستقرت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات فى المركز الرابع بحجم تداول 2.2 مليار ورقة مالية، وقيم تداولات 5.7 مليار جنيه، وحصة سوقية تصل إلى 4.9%.
عبدالقادر:“بايونيرز” تنتهى من تطوير منصة تداول إليكترونى ديسمبر المقبل
وصعدت“ثاندر لتداول الأوراق المالية” مركزًا لتصبح بين الخمس الكبار فى السوق بحصة 4.3%، وتداولات بقيمة 5.1 مليار جنيه، على 2.5 ورقة مالية، فيما جاءت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية فى المركز السادس مستحوذة على 4% من إجمالى التداولات، وتداولات تقدر بنحو 4.8 مليار جنيه، عبر 2.1 مليار ورقة مالية.
وقال محمد لطفى العضو المنتدب بشركة أسطول لتداول الاوراق المالية إن الشركة تستهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين وزيادة قاعدة العملاء من الأفراد والمؤسسات المحلية والخليجية، بالإضافة إلى التوسع فى إدارة المحافظ بعد ما تخطت المحافظ المدارة حاليًا نحو 3 مليارات جنيه.
وتابع، أن هناك خطة لافتتاح فروع جديدة خلال العام الجارى، ونفذت الشركة جزء منها بالفعل حيث افتتحت 3 أفرع فى المنصورة، والإسكندرية، والشيخ زايد.
وقفزت“تايكون” للوساطة فى الاوراق المالية ثلاث مراكز لتصبح بالمركز السابع مستحوذة على 3.8%، بقيمة تداولات 4.5 مليار جنيه، بحجم تداولات سجل 2.1 مليار ورقة مالية منفذة عبر 173.2 ألف عملية.
وجاءت شركة عربية أونلاين للوساطة فى الأوراق المالية بالمركز الثامن بعدما ما صعدت مركزاً واحداً الشهر الماضى، بقيم تداولات 4.4 مليار جنيه وحجم تداولات 1.7 مليار ورقة مالية باستحواذها على 5.2% من الحصة السوقية.
بينما تراجعت“بايونيرز لتداول الاوراق المالية” مركزاً واحداً لتصل إلى المركز التاسع بحصة سوقية 3.7%، مقتنصة تداولات بقيمة 4.3 مليار جنيه منفذة على 1.8 مليار ورقة مالية.
وقال عامر عبدالقادر العضو المنتدب بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تعمل منذ فترة على تطوير المنصة الإلكترونية لديها وتحديث النظام الإلكترونى للتداول“إى تريد e-trade”، نظرًا لزيادة عدد مستخدمى أنظمة التداول الإلكترونية.
وأضاف أن الشركة تهتم بتسهيل التعامل على العملاء من خلال المنصة، متوقعًا الانتهاء من عملية تطوير المنصة بنهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن ترتيب الشركة لم يتحرك بشكل كبير نظراً لعدم وجود عمليات خارج المقصورة، ولكن الشركة تستهدف فى الفترة القادمة أن تكون ضمن الخمسة الكبار.
وتوقع سيطرة الاتجاه الصاعد على مؤشرات البورصة المصرية بدعم من نتائج الأعمال الإيجابية للشركات.
وتراجعت بلتون لتداول الأوراق المالية خمس مراكز لتستقر بالمركز العاشر بحصة 3.3% وبقيم تداولات 3.9 مليار جنيه.
كتبت- إشراق صلاح الدين
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