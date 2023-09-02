استحوذت 5 شركات على نحو ثلث تعاملات شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال تداولات شهر أغسطس الماضى.

وتصدرت التعاملات شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بحصة سوقية 9.9%، وقيم تداولات تصل إلى 11.7 مليار جنيه، وحجم تداولات بنحو 2.3 مليار ورقة مالية عبر 186 ألف عملية.

تلتها شركة إى أف جى هيرميس للسمسرة بالأوراق المالية بقيم تداولات تقترب من 7 مليارات جنيه، وحصة سوقية بنحو6.1%، وحجم تداولات 569.1 مليون ورقة مالية بعدد عمليات 56 ألف عملية.

وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثالث بقيم تداولات 6.6 مليار جنيه بعدد عمليات 132.5 ألف عملية وحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية، بحصة سوقية 5.6%.

واستقرت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات فى المركز الرابع بحجم تداول 2.2 مليار ورقة مالية، وقيم تداولات 5.7 مليار جنيه، وحصة سوقية تصل إلى 4.9%.





عبدالقادر:“بايونيرز” تنتهى من تطوير منصة تداول إليكترونى ديسمبر المقبل

وصعدت“ثاندر لتداول الأوراق المالية” مركزًا لتصبح بين الخمس الكبار فى السوق بحصة 4.3%، وتداولات بقيمة 5.1 مليار جنيه، على 2.5 ورقة مالية، فيما جاءت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية فى المركز السادس مستحوذة على 4% من إجمالى التداولات، وتداولات تقدر بنحو 4.8 مليار جنيه، عبر 2.1 مليار ورقة مالية.

وقال محمد لطفى العضو المنتدب بشركة أسطول لتداول الاوراق المالية إن الشركة تستهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين وزيادة قاعدة العملاء من الأفراد والمؤسسات المحلية والخليجية، بالإضافة إلى التوسع فى إدارة المحافظ بعد ما تخطت المحافظ المدارة حاليًا نحو 3 مليارات جنيه.

وتابع، أن هناك خطة لافتتاح فروع جديدة خلال العام الجارى، ونفذت الشركة جزء منها بالفعل حيث افتتحت 3 أفرع فى المنصورة، والإسكندرية، والشيخ زايد.

وقفزت“تايكون” للوساطة فى الاوراق المالية ثلاث مراكز لتصبح بالمركز السابع مستحوذة على 3.8%، بقيمة تداولات 4.5 مليار جنيه، بحجم تداولات سجل 2.1 مليار ورقة مالية منفذة عبر 173.2 ألف عملية.

وجاءت شركة عربية أونلاين للوساطة فى الأوراق المالية بالمركز الثامن بعدما ما صعدت مركزاً واحداً الشهر الماضى، بقيم تداولات 4.4 مليار جنيه وحجم تداولات 1.7 مليار ورقة مالية باستحواذها على 5.2% من الحصة السوقية.

بينما تراجعت“بايونيرز لتداول الاوراق المالية” مركزاً واحداً لتصل إلى المركز التاسع بحصة سوقية 3.7%، مقتنصة تداولات بقيمة 4.3 مليار جنيه منفذة على 1.8 مليار ورقة مالية.

وقال عامر عبدالقادر العضو المنتدب بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تعمل منذ فترة على تطوير المنصة الإلكترونية لديها وتحديث النظام الإلكترونى للتداول“إى تريد e-trade”، نظرًا لزيادة عدد مستخدمى أنظمة التداول الإلكترونية.

وأضاف أن الشركة تهتم بتسهيل التعامل على العملاء من خلال المنصة، متوقعًا الانتهاء من عملية تطوير المنصة بنهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن ترتيب الشركة لم يتحرك بشكل كبير نظراً لعدم وجود عمليات خارج المقصورة، ولكن الشركة تستهدف فى الفترة القادمة أن تكون ضمن الخمسة الكبار.

وتوقع سيطرة الاتجاه الصاعد على مؤشرات البورصة المصرية بدعم من نتائج الأعمال الإيجابية للشركات.

وتراجعت بلتون لتداول الأوراق المالية خمس مراكز لتستقر بالمركز العاشر بحصة 3.3% وبقيم تداولات 3.9 مليار جنيه.





كتبت- إشراق صلاح الدين