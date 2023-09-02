النموذج الاقتصادي لألمانيا يتعثر.. وكذلك البنوك





يشتهر النموذج الاقتصادي لألمانيا ، بعلاقات وثيقة بين أرباب العمل والنقابات، والميتلشتاند- أي الشركات المصنعة الرائدة عالميًا في البلاد- والنظام السياسي الفيدرالي الذي يعزز انتشار الرخاء.

وثمة عنصر آخر ليس مشهورًا بنفس القدر لكنه لا يقل أهمية، وهو بنوك البلاد التي يركز كثير منها على المنطقة، وتقدم تمويلاً منخفض التكلفة وطويل الأجل للشركات الصغيرة إلى المتوسطة.

لسوء الحظ، لم يعد هذا النموذج يحقق النتائج المرجوة، لذا يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون النمو الاقتصادي الألماني هو الأدنى بين أعضاء مجموعة السبع خلال العام الحالي.

كما تواجه بنوك البلاد صعوبات أيضًا، إذ تقدر الهيئة المصرفية الأوروبية أن متوسط العائد على حقوق المساهمين، وهو مقياس للربحية، بلغ 6.5% خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بـ10.4% في الاتحاد الأوروبي.

وفي 2020، قدمت البنوك في 8 دول بالاتحاد الأوروبي ، عوائد أقل من البنوك المقرضة الألمانية، لكن بنوك لوكسمبورج لم تفعل ذلك إلا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وهذا الأداء الضعيف يعكس جزئيًا مراوغات السوق الألمانية، كما تحرص البنوك في البلاد على نحو غير عادي على تقديم قروض ذات فائدة ثابتة، مما قيد قدرتها على الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة.

نما صافي هامش الفائدة- ما يحصل عليه البنك من القروض مطروحًا منه ما يدفعه للتمويل- بنسبة 0.1 نقطة مئوية فقط منذ يونيو 2020، أي نصف المتوسط في الاتحاد الأوروبي، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

ومع ذلك، هناك أيضًا قضايا أعمق، فالمقرضين الألمان منظمون على نحو غير عادي، وينقسمون إلى ثلاث فئات، ألا وهي مقرضي القطاع الخاص، والبنوك العامة، والبنوك الإقليمية.

تعتبر البنوك غير الخاصة، التي تملك 57% من أصول القطاع المصرفي، مؤسسات محافظة لها أهداف بجانب الأرباح، مثل دعم الشركات المحلية، وتحتوي العديد من البنوك العامة على ساسة يلعبون دور الرؤساء أو أعضاء في مجالس الإدارة.

هذا النظام المتسم بالتوجه السياسي يجلب إدارة سيئة للمخاطر، كما يقول نيكولاس فيرون من مؤسسة بروجيل الفكرية، فعلى سبيل المثال، تتعرض كثير من هذه البنوك للعقارات بشكل كبير، مما يجعلها عرضة للانخفاضات الأخيرة في الأسعار.

تعمل البنوك العامة والتعاونيات أيضاً على أساس مبدأ“المنطقة إقليمية” الذي يمنعهم من البحث عن أعمال في أراضي بعضها البعض، لكنها تشكل بدلاً من ذلك شبكات، حيث تمتلك أكبرها أصولاً أكثر من أي بنك أوروبي منفرد، مما يتيح لها تقاسم التكاليف وخفض حجم رأس المال المطلوب منها لتمويل نفسها.

ونتيجة لذلك، تقلصت هوامش ربح بنوك القطاع الخاص، مما يصعب عليها المنافسة مع المؤسسات الأخرى.

النظام الألماني المالي غير العادي يناسب تمامًا دعم الشركات الإقليمية، لكنه أقل ملائمة لدعم الأعمال الأكثر خطورة، مثل الشركات الناشئة اللازمة للتحول الأخضر أو الرقمنة، والتي تتطلب تمويل من أسواق رأس المال بجانب أشكال التمويل الأكثر تقليدية.

ورغم أن الساسة وصُناع السياسات الألمان، منخرطون في النقاش حول مستقبل الاقتصاد الألماني، إلا أن النقاش حول مؤسساتها المالية لم يبرز بعد، ولعل بنوك البلاد أصبحت ببساطة كياناً لا يمكن التشكيك فيه.