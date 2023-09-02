(MENAFN- Al-BoNews) فاضل: طرح سيارة «SUV» خلال الربع الأول من 2024
قال فريد فاضل، نائب الرئيس التنفيذى لعلامة «شيرى» بمجموعة جى بى غبور أوتو لـ«البورصة»، إن «شيرى» الصينية استطاعت تحقيق ما يقرب من 75% من مستهدفات المبيعات الخاصة بالعام الجارى خلال الـ 7 أشهر الماضية من 2023.
أضاف أن الشركة تعكف حالياً على وضع ملامح الخطة الاستراتيجية المستهدف تحقيقها خلال العام المقبل 2024، والتى تتضمن التوسع والانتشار وتقديم طرازات جديدة للعلامة «شيرى» الصينية فى مصر.
أشار إلى أن الشركة تخطط لطرح سيارة جديدة من علامة «شيرى» الصينية تنتمى لفئة السيارات الـ «SUV» يتم طرحها لأول مرة داخل السوق المصرية، وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، كما تدرس المجموعة مع الشركة الأم عالميًا الية تجميع باقى عائلة سيارات «شيرى» فى مصر وهى «تيجو 7 برو، وتيجو 8 برو».
أوضح لـ «البورصة» أن الشركة تخطط لافتتاح فروع جديدة لـ «شيرى» ومراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة خلال العام المقبل، لافتا إلى أن المجموعة تمتلك 29 فرعًا لعلامات «جى بى غبور» التى تمتلك حق وكالتها داخل مصر من بينها 8 فروع لعلامة «شيرى» الصينية.
دراسة تجميع سيارات تيجو «7 برو، 8 برو»
أكد أن الشركة لديها ما يقرب من 16 مركز خدمة تحمل علامة «شيرى» الصينية لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار الاصلية اللازمة لصيانة الطرازات بمختلف الفئات.
أضاف أن الشركة تجمع بعض طرازات العلامة التجارية «شيرى» محليًا، وهم «أريزو 5، وتيجو 3، وتيجو 7، وتيجو 8» التى انضمت لخطوط الإنتاج المحلى خلال الفترة الأخيرة.
يذكر أن «شيرى» الصينية باعت خلال أول 7 أشهر الأولى من العام الجارى ما يقرب من 5471 سيارة، واستحوذت على 12.7% من حجم مبيعات قطاع السيارات فى السوق، وجاءت فى المركز الثانى ضمن قائمة السيارات الأكثر مبيعًا خلال تلك الفترة، وذلك بحسب التقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات السيارات“أميك”.
وأشار «فاضل» إلى أن مبيعات الشركة خلال العام الماضى بلغت 20 ألف سيارة، بحصة سوقية بلغت نحو 12% مقارنة بنحو 5.8% خلال 2021.
مساع لبيع ألف سيارة شهريا من «تيجو 8» المجمعة محلياً
وأطلقت شركة «جى بى غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيرى» الصينية نهاية الأسبوع الماضى، السيارة «شيرى تيجو 8» المجمعة محلياً رسمياً، بسعر يبدأ من 960 ألف جنيه، ويصل إلى 1.040 مليون جنيه.
وقال «نائب الرئيس التنفيذى»، لـ «البورصة» إن الشركة تتطلع لبيع ألف سيارة شهريا من طراز «شيرى تيجو 8» موديل 2024 المجمعة محليا والتى تم إطلاقها عبر فئتين من التجهيزات والكماليات لكل من (سباعية المقاعد، وخماسية المقاعد) داخل السوق المصرية.
وأشار «فاضل» إلى أن تحقيق المستهدف بالمبيعات يتوقف على مدى تيسير الاعتمادات المستندية لاستيراد المكونات والمستلزمات اللازمة للصناعة.
وعلى مستوى انضمام طراز «شيرى تيجو 8» موديل 2024 المجمعة محليا للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، أوضح لـ «البورصة» أن الشركة يجب أن تحصل على موافقة من شركة «شيرى» العالمية لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين.
والسيارة «شيرى تيجو 8» ذات الـ 5 مقاعد المجمعة محلياً تباع داخل السوق المحلى عبر فئتين من التجهيزات؛ حيث تسجل الفئة الأولى «كومفورت» نحو 960 ألف جنيه، بينما الفئة الثانية «لكشرى» تباع بسعر 1.020 مليون جنيه.
أوضح أن السيارة «شيرى تيجو 8» ذات الـ 7 مقاعد المجمعة محلياً تباع عبر فئتين أيضًا، هما «كومفورت» بنحو 980 ألف جنيه، بينما الفئة الثانية «لكشرى» فتباع سعر 1.040 مليون جنيه.
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