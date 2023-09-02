قال فريد فاضل، نائب الرئيس التنفيذى لعلامة «شيرى» بمجموعة جى بى غبور أوتو لـ«البورصة»، إن «شيرى» الصينية استطاعت تحقيق ما يقرب من 75% من مستهدفات المبيعات الخاصة بالعام الجارى خلال الـ 7 أشهر الماضية من 2023.

أضاف أن الشركة تعكف حالياً على وضع ملامح الخطة الاستراتيجية المستهدف تحقيقها خلال العام المقبل 2024، والتى تتضمن التوسع والانتشار وتقديم طرازات جديدة للعلامة «شيرى» الصينية فى مصر.

أشار إلى أن الشركة تخطط لطرح سيارة جديدة من علامة «شيرى» الصينية تنتمى لفئة السيارات الـ «SUV» يتم طرحها لأول مرة داخل السوق المصرية، وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، كما تدرس المجموعة مع الشركة الأم عالميًا الية تجميع باقى عائلة سيارات «شيرى» فى مصر وهى «تيجو 7 برو، وتيجو 8 برو».

أوضح لـ «البورصة» أن الشركة تخطط لافتتاح فروع جديدة لـ «شيرى» ومراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة خلال العام المقبل، لافتا إلى أن المجموعة تمتلك 29 فرعًا لعلامات «جى بى غبور» التى تمتلك حق وكالتها داخل مصر من بينها 8 فروع لعلامة «شيرى» الصينية.

دراسة تجميع سيارات تيجو «7 برو، 8 برو»

أكد أن الشركة لديها ما يقرب من 16 مركز خدمة تحمل علامة «شيرى» الصينية لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار الاصلية اللازمة لصيانة الطرازات بمختلف الفئات.

أضاف أن الشركة تجمع بعض طرازات العلامة التجارية «شيرى» محليًا، وهم «أريزو 5، وتيجو 3، وتيجو 7، وتيجو 8» التى انضمت لخطوط الإنتاج المحلى خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن «شيرى» الصينية باعت خلال أول 7 أشهر الأولى من العام الجارى ما يقرب من 5471 سيارة، واستحوذت على 12.7% من حجم مبيعات قطاع السيارات فى السوق، وجاءت فى المركز الثانى ضمن قائمة السيارات الأكثر مبيعًا خلال تلك الفترة، وذلك بحسب التقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات السيارات“أميك”.

وأشار «فاضل» إلى أن مبيعات الشركة خلال العام الماضى بلغت 20 ألف سيارة، بحصة سوقية بلغت نحو 12% مقارنة بنحو 5.8% خلال 2021.

مساع لبيع ألف سيارة شهريا من «تيجو 8» المجمعة محلياً

وأطلقت شركة «جى بى غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيرى» الصينية نهاية الأسبوع الماضى، السيارة «شيرى تيجو 8» المجمعة محلياً رسمياً، بسعر يبدأ من 960 ألف جنيه، ويصل إلى 1.040 مليون جنيه.

وقال «نائب الرئيس التنفيذى»، لـ «البورصة» إن الشركة تتطلع لبيع ألف سيارة شهريا من طراز «شيرى تيجو 8» موديل 2024 المجمعة محليا والتى تم إطلاقها عبر فئتين من التجهيزات والكماليات لكل من (سباعية المقاعد، وخماسية المقاعد) داخل السوق المصرية.

وأشار «فاضل» إلى أن تحقيق المستهدف بالمبيعات يتوقف على مدى تيسير الاعتمادات المستندية لاستيراد المكونات والمستلزمات اللازمة للصناعة.

وعلى مستوى انضمام طراز «شيرى تيجو 8» موديل 2024 المجمعة محليا للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، أوضح لـ «البورصة» أن الشركة يجب أن تحصل على موافقة من شركة «شيرى» العالمية لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين.

والسيارة «شيرى تيجو 8» ذات الـ 5 مقاعد المجمعة محلياً تباع داخل السوق المحلى عبر فئتين من التجهيزات؛ حيث تسجل الفئة الأولى «كومفورت» نحو 960 ألف جنيه، بينما الفئة الثانية «لكشرى» تباع بسعر 1.020 مليون جنيه.

أوضح أن السيارة «شيرى تيجو 8» ذات الـ 7 مقاعد المجمعة محلياً تباع عبر فئتين أيضًا، هما «كومفورت» بنحو 980 ألف جنيه، بينما الفئة الثانية «لكشرى» فتباع سعر 1.040 مليون جنيه.