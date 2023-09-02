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“المصرى السعودى سلامة” تسدد 8 ملايين جنيه تعويضا لشركة الشرق للحوم

9/2/2023 2:14:07 PM
(MENAFN- Al-BoNews) سددت شركة“بيت التأمين المصرى السعودى – سلامة” 8 ملايين حنيه تعويضات لشركة الشرق للحوم.

وقال محمد عبد المولى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة إن التعويض تم سدادها دفعة واحدة بعد استكمال“الشرق للحوم” مستندات تسوية التعويض، وفقًا لشروط وثيقة الحريق والأخطار الإضافية المبرمة بين الطرفين.

أضاف عبد المولى لـ”البورصة” أن شركة هانوفر رى معيد التأمين الرائد لاتفاقيات إعادة التأمين، لصالح الشركة تحمل دفع نصيبه من التعويض بما يتناسب مع حصته من القسط المنصوص عليه فى التغطية التأمينية.

وأوضح عبد المولى أن ملف التعويضات يعد الأهم والأبرز بالشركة لأسباب لها علاقة بأن سداد التعويض بسرعة، بعد دراسة الخطر المحقق فنيا، هو أكثر رسالة موجهة للعميل، بأن الشركة تفى بوعودها فى حصول العميل على التعويض العادل حال تحقق الخطر المؤمن عليه بالوثيقة.

وأشار العضو المنتدب، إلى أن سياسة الشركة تعتمد على أكثر من محور، الأول له علاقة بالتحوط فى قبول الخطر قبل الإصدار، ثم تجويد خدمة الإصدار، علاوة على متابعة العميل خلال فترة التأمين، انتهاء بسرعة سداد التعويضات.

فى سياق متصل؛ لفت عبد المولى إلى أن الشركة خصصت قسما خاصا للتعويضات على موقعها الإلكتروني الجديد يتضمن إجابات عن التساؤلات التى يطرحها العميل فيما يتعلق بكيفية التعامل مع أى حادث للحصول على التعويض فى أسرع وقت بمجرد الانتهاء من استكمال المستند.

وسددت“المصرى السعودى”، مؤخرًا تعويضا بقيمة 35 مليون جنيه لشركة الهلال للصناعات الوسيطة“الهلال والنجمة” نتيجة حريق مخازن الشركة.

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