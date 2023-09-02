“المصرى السعودى سلامة” تسدد 8 ملايين جنيه تعويضا لشركة الشرق للحوم
التاريخ
9/2/2023 2:14:07 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
سددت شركة“بيت التأمين المصرى السعودى – سلامة” 8 ملايين حنيه تعويضات لشركة الشرق للحوم.
وقال محمد عبد المولى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة إن التعويض تم سدادها دفعة واحدة بعد استكمال“الشرق للحوم” مستندات تسوية التعويض، وفقًا لشروط وثيقة الحريق والأخطار الإضافية المبرمة بين الطرفين.
أضاف عبد المولى لـ”البورصة” أن شركة هانوفر رى معيد التأمين الرائد لاتفاقيات إعادة التأمين، لصالح الشركة تحمل دفع نصيبه من التعويض بما يتناسب مع حصته من القسط المنصوص عليه فى التغطية التأمينية.
وأوضح عبد المولى أن ملف التعويضات يعد الأهم والأبرز بالشركة لأسباب لها علاقة بأن سداد التعويض بسرعة، بعد دراسة الخطر المحقق فنيا، هو أكثر رسالة موجهة للعميل، بأن الشركة تفى بوعودها فى حصول العميل على التعويض العادل حال تحقق الخطر المؤمن عليه بالوثيقة.
وأشار العضو المنتدب، إلى أن سياسة الشركة تعتمد على أكثر من محور، الأول له علاقة بالتحوط فى قبول الخطر قبل الإصدار، ثم تجويد خدمة الإصدار، علاوة على متابعة العميل خلال فترة التأمين، انتهاء بسرعة سداد التعويضات.
فى سياق متصل؛ لفت عبد المولى إلى أن الشركة خصصت قسما خاصا للتعويضات على موقعها الإلكتروني الجديد يتضمن إجابات عن التساؤلات التى يطرحها العميل فيما يتعلق بكيفية التعامل مع أى حادث للحصول على التعويض فى أسرع وقت بمجرد الانتهاء من استكمال المستند.
وسددت“المصرى السعودى”، مؤخرًا تعويضا بقيمة 35 مليون جنيه لشركة الهلال للصناعات الوسيطة“الهلال والنجمة” نتيجة حريق مخازن الشركة.
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