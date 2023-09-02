



قالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن الطلب على الكهرباء ارتفع بنسبة 9% بعد التوسع فى تنمية المدن الجديدة وإنشاء العديد من المصانع على مستوى الجمهورية وزيادة الاستخدام للاستهلاك المنزلى مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت المصادر لـ”البورصة”، أن زيادة الطلب على الكهرباء جاء أعلى من التوقعات التى كانت تشير إلى ارتفاع بين 5 و6%، ولكن نظرا للتنمية العمرانية وتوفير التغذية الكهربائية إلى المشروعات التى يجرى تنفيذها، واتجاه العديد من المستهلكين فى المنازل للتوسع فى شراء أجهزة التكييف، ارتفع الطلب على الكهرباء.

وأوضحت المصادر، أن ارتفاع الطلب على الكهرباء مع استمرار العمل بالأسعار الحالية لبيع الطاقة حتى شهر يناير المقبل، يفاقم الأعباء على وزارة الكهرباء.

وتابعت المصادر:“زيادة استخدام الكهرباء وتشغيل الأجهزة مع تثبيت قيمة التعريفة وعدم تحريكها رغم ارتفاع أسعار جميع السلع الأخرى يؤدى إلى الإسراف فى الاستخدام ويجعل الكهرباء رخيصة، خاصة وأنها تمثل نحو 4% فقط من الإنفاق”.





وقالت المصادر، إن المستخدمين سواء فى المنازل أو المحلات التجارية أو المصانع عندما ترتفع تعريفة الكهرباء يتجهون دائماً للترشيد وعدم الإسراف فى الاستخدام لتفادى دفع فاتورة استهلاك كبيرة، ولكن العكس حالياً يحدث، فى ظل ثبات الأسعار وارتفاع الاستهلاك.

وأضافت المصادر، أن سرقات التيار الكهربائى تعد أزمة حقيقية حاليا خاصة وأنها تؤثر على الاستهلاك فى الشبكة، وحالات الحصول على الكهرباء بطريقة غير شرعية تتجاوز 7% من الاستهلاك.

وشهدت مصر فى الشهرين الماضيين، تخفيفا فى أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية بين ألفين إلى 2800 ميجاوات يومياً بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الكميات الموردة من الوقود إلى محطات إنتاج الكهرباء.