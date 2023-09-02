الطلب على الكهرباء يرتفع 9% بعد التوسع فى المدن الجديدة وزيادة الاستهلاك
التاريخ
9/2/2023 2:14:06 PM
(MENAFN- Al-BoNews) مصادر: تثبيت التعريفة مع زيادة الاستهلاك يجعل سعر الكهرباء“رخيصا”
قالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن الطلب على الكهرباء ارتفع بنسبة 9% بعد التوسع فى تنمية المدن الجديدة وإنشاء العديد من المصانع على مستوى الجمهورية وزيادة الاستخدام للاستهلاك المنزلى مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأضافت المصادر لـ”البورصة”، أن زيادة الطلب على الكهرباء جاء أعلى من التوقعات التى كانت تشير إلى ارتفاع بين 5 و6%، ولكن نظرا للتنمية العمرانية وتوفير التغذية الكهربائية إلى المشروعات التى يجرى تنفيذها، واتجاه العديد من المستهلكين فى المنازل للتوسع فى شراء أجهزة التكييف، ارتفع الطلب على الكهرباء.
وأوضحت المصادر، أن ارتفاع الطلب على الكهرباء مع استمرار العمل بالأسعار الحالية لبيع الطاقة حتى شهر يناير المقبل، يفاقم الأعباء على وزارة الكهرباء.
وتابعت المصادر:“زيادة استخدام الكهرباء وتشغيل الأجهزة مع تثبيت قيمة التعريفة وعدم تحريكها رغم ارتفاع أسعار جميع السلع الأخرى يؤدى إلى الإسراف فى الاستخدام ويجعل الكهرباء رخيصة، خاصة وأنها تمثل نحو 4% فقط من الإنفاق”.
سرقات التيار.. معضلة تواجه الدولة لاستنزافها نحو 7% من الاستهلاك اليومى
وقالت المصادر، إن المستخدمين سواء فى المنازل أو المحلات التجارية أو المصانع عندما ترتفع تعريفة الكهرباء يتجهون دائماً للترشيد وعدم الإسراف فى الاستخدام لتفادى دفع فاتورة استهلاك كبيرة، ولكن العكس حالياً يحدث، فى ظل ثبات الأسعار وارتفاع الاستهلاك.
وأضافت المصادر، أن سرقات التيار الكهربائى تعد أزمة حقيقية حاليا خاصة وأنها تؤثر على الاستهلاك فى الشبكة، وحالات الحصول على الكهرباء بطريقة غير شرعية تتجاوز 7% من الاستهلاك.
وشهدت مصر فى الشهرين الماضيين، تخفيفا فى أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية بين ألفين إلى 2800 ميجاوات يومياً بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الكميات الموردة من الوقود إلى محطات إنتاج الكهرباء.
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