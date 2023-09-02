وزارة التموين تستورد 240 ألف طن قمح.. و275.75 دولار أقل سعر
التاريخ
9/2/2023 2:12:22 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
فازت 3 شركات فى الممارسة التى أجرتها هيئة السلع التموينية الأسبوع الماضى لتوريد 240 ألف طن قمح رومانى وفرنسى بأسعار 275.75 دولار لطن القمح الرومانى شاملة تكاليف الشحن و279.5 دولار لطن القمح الفرنسى.
وتُعد الأسعار الحالية أعلى بشكل هامشى عن سعر 270.25 دولار للطن شامل نولون الشحن، الذى اشترت به الوزارة شحنة واحدة فى مناقصة الأسبوع الماضى، ولكن الأسعار زادت بشكل ملحوظ مقارنة بمناقصات ما قبل انتهاء اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، إذ اشترت الوزارة حينها بأسعار تراوحت بين 249 و250 دولارًا.
وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركة «سوفليه» ستورد 120 ألف طن قمح فرنسى بسعر 259 دولارًا للطن بخلاف 20.49 نولون الشحن خلال الفترة من من 5 إلى 20 أكتوبر.
فى الوقت نفسه فازت شركتى «إيه دى إم» و«أجرو شورنجى» بتوريد 60 ألف قمح رومانى لكل منهما بسعر 261 دولارًا للطن، بخلاف 14.75 دولار تكلفة الشحن الذى سيتم خلال الفترة بين 25 أكتوبر وحتى 23 نوفمبر.
أوضح المصدر أن العروض التى تقدمت داخل الممارسة، الممولة من قبل المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، تجاوزت 45 عرضًا من نحو 15 شركة، وكان أعلى سعر فيها 271 دولارًا للطن بدون مصاريف الشحن وقدمته شركة «سى إتش إس» لتوريد قمح رومانى.
ونقلت وكالة“رويترز” عن مصادر لم تسمها، أن الهيئة اشترت نحو 60 ألف طن من القمح البلغارى عبر مفاوضات مباشرة مع شركات يوم الجمعة دون طرح ممارسة دولية، بسعر قريب من 270 دولارًا للطن شامل التكلفة والشحن
ويُقدر حجم استهلاك مصر من القمح سنويًا بنحو 20 مليون طن، وفقًا لإحصائيات سابقة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تنتج منها مصر ما يقرب من 9 ملايين طن سنويًا من المساحات المنزرعة بالقمح في المحافظات، فيما يصل حجم الاستيراد 11 مليون طن قمح.
وقال على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات سابقة، إنَّ احتياطى من القمح يكفى 4.7 شهر، وإن الوزارة مستمرة فى عمل تأمينه، مضيفًا أنه لن يسمح بتراجعه عن مستوى 4 أشهر.
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