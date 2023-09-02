وتُعد الأسعار الحالية أعلى بشكل هامشى عن سعر 270.25 دولار للطن شامل نولون الشحن، الذى اشترت به الوزارة شحنة واحدة فى مناقصة الأسبوع الماضى، ولكن الأسعار زادت بشكل ملحوظ مقارنة بمناقصات ما قبل انتهاء اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، إذ اشترت الوزارة حينها بأسعار تراوحت بين 249 و250 دولارًا.

وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركة «سوفليه» ستورد 120 ألف طن قمح فرنسى بسعر 259 دولارًا للطن بخلاف 20.49 نولون الشحن خلال الفترة من من 5 إلى 20 أكتوبر.

فى الوقت نفسه فازت شركتى «إيه دى إم» و«أجرو شورنجى» بتوريد 60 ألف قمح رومانى لكل منهما بسعر 261 دولارًا للطن، بخلاف 14.75 دولار تكلفة الشحن الذى سيتم خلال الفترة بين 25 أكتوبر وحتى 23 نوفمبر.

أوضح المصدر أن العروض التى تقدمت داخل الممارسة، الممولة من قبل المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، تجاوزت 45 عرضًا من نحو 15 شركة، وكان أعلى سعر فيها 271 دولارًا للطن بدون مصاريف الشحن وقدمته شركة «سى إتش إس» لتوريد قمح رومانى.

ونقلت وكالة“رويترز” عن مصادر لم تسمها، أن الهيئة اشترت نحو 60 ألف طن من القمح البلغارى عبر مفاوضات مباشرة مع شركات يوم الجمعة دون طرح ممارسة دولية، بسعر قريب من 270 دولارًا للطن شامل التكلفة والشحن

ويُقدر حجم استهلاك مصر من القمح سنويًا بنحو 20 مليون طن، وفقًا لإحصائيات سابقة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تنتج منها مصر ما يقرب من 9 ملايين طن سنويًا من المساحات المنزرعة بالقمح في المحافظات، فيما يصل حجم الاستيراد 11 مليون طن قمح.

وقال على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات سابقة، إنَّ احتياطى من القمح يكفى 4.7 شهر، وإن الوزارة مستمرة فى عمل تأمينه، مضيفًا أنه لن يسمح بتراجعه عن مستوى 4 أشهر.