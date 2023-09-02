%59 نموًا مستهدفًا لمبيعات «فينوس» للصناعات الغذائية العام المالى الحالى
التاريخ
9/2/2023 2:12:21 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تستهدف شركة «فينوس» للصناعات الغذائية، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، زيادة مبيعاتها 59% خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 150 مليون جنيه مقابل 94.4 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، بدعم من تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير المصنع.
وقال عادل سعيد طنطاوى، رئيس قطاع مصانع فينوس بشركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركة ستضخ استثمارات بقيمة 13 مليون جنيه فى المرحلة الثانية من تطوير المصنع، وتشمل تحديث مصنع الحلاوة الطحينية والطحينة، لتنويع الأوزان لتلبية احتياجات المدارس والقطاعات المختلفة، وتوقع الانتهاء من التطوير فى مارس المقبل.
وكشف أن مبيعات الشركة قبل خطة التطوير لم تكن تتجاوز 32 مليون جنيه، وأن خطة التطوير رفعت إنتاج الشركة من 807 أطنان سنويًا إلى 2500 طن من المنتجات المختلفة، وتشمل العصائر الطبيعية والصناعية، والمربى بأنواعها وأوزانها المختلفة.
وشملت الخطة تغيير شكل العبوات، ومواد التعبئة والتغليف لجذب العملاء، بجانب تحسين جودة المنتجات.
وذكر طنطاوى أن المرحلة الثالثة من تطوير المصنع ستشمل رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع البسكويت إلى 900 طن سنويًا باستثمارات 6.2 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الشركة تسعى للتوسع فى التصدير، عبر المشاركة فى عدد من المعارض الخارجية، مثل معرض جوبا الذى ستشارك به فى شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح أن هناك تعاقدات تصديرية الشهر الحالى بإجمالى 45 طن، ويجرى التفاوض على تصدير كمية مماثلة، مشيرًا إلى أن أبرز الأسواق التى يتم التصدير إليها حاليًا هى السودان والأردن.
وذكر أن المصانع لديها 4 منافذ للبيع فى الحوامدية، بجانب 22 منفذًا على مستوى الجمهورية تابعين لشركة السكر والصناعات التكاملية، كما تدرس تدشين منفذ بمحافظة الجيزة.
وأشار إلى أن الشركة وقعت برتوكول تعاون مع غرفة القاهرة التجارية للمشاركة بكافة المعارض التى تشارك بها الغرفة مثل معرضى“أهلًا مدارس”، وأهلًا رمضان”، ويتم التعاقد حاليًا مع كبار الوكلاء، والتجار بالمحافظات.
وقال إن“فينوس” تسعى أيضًا للانتشار بمنتجاتها من خلال شركتى الجملة العامة والمصرية.
وقال إنهم حريصون على استقرار أسعار منتجاتهم، عبر تأمين مخزون كبير من المواد الخام، وعلى سبيل المثال لديهم 600 طن من السمسم الخام كمخزون.
أضاف أن ذلك يمكنهم من رفع الأسعار تدريجيًا حال زادت أسعار المواد الخام بدلًا من زيادتها دفعة واحدة لضمان الحفاظ على العملاء.
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