وقال عادل سعيد طنطاوى، رئيس قطاع مصانع فينوس بشركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركة ستضخ استثمارات بقيمة 13 مليون جنيه فى المرحلة الثانية من تطوير المصنع، وتشمل تحديث مصنع الحلاوة الطحينية والطحينة، لتنويع الأوزان لتلبية احتياجات المدارس والقطاعات المختلفة، وتوقع الانتهاء من التطوير فى مارس المقبل.

وكشف أن مبيعات الشركة قبل خطة التطوير لم تكن تتجاوز 32 مليون جنيه، وأن خطة التطوير رفعت إنتاج الشركة من 807 أطنان سنويًا إلى 2500 طن من المنتجات المختلفة، وتشمل العصائر الطبيعية والصناعية، والمربى بأنواعها وأوزانها المختلفة.

وشملت الخطة تغيير شكل العبوات، ومواد التعبئة والتغليف لجذب العملاء، بجانب تحسين جودة المنتجات.

وذكر طنطاوى أن المرحلة الثالثة من تطوير المصنع ستشمل رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع البسكويت إلى 900 طن سنويًا باستثمارات 6.2 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تسعى للتوسع فى التصدير، عبر المشاركة فى عدد من المعارض الخارجية، مثل معرض جوبا الذى ستشارك به فى شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح أن هناك تعاقدات تصديرية الشهر الحالى بإجمالى 45 طن، ويجرى التفاوض على تصدير كمية مماثلة، مشيرًا إلى أن أبرز الأسواق التى يتم التصدير إليها حاليًا هى السودان والأردن.

وذكر أن المصانع لديها 4 منافذ للبيع فى الحوامدية، بجانب 22 منفذًا على مستوى الجمهورية تابعين لشركة السكر والصناعات التكاملية، كما تدرس تدشين منفذ بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أن الشركة وقعت برتوكول تعاون مع غرفة القاهرة التجارية للمشاركة بكافة المعارض التى تشارك بها الغرفة مثل معرضى“أهلًا مدارس”، وأهلًا رمضان”، ويتم التعاقد حاليًا مع كبار الوكلاء، والتجار بالمحافظات.

وقال إن“فينوس” تسعى أيضًا للانتشار بمنتجاتها من خلال شركتى الجملة العامة والمصرية.

وقال إنهم حريصون على استقرار أسعار منتجاتهم، عبر تأمين مخزون كبير من المواد الخام، وعلى سبيل المثال لديهم 600 طن من السمسم الخام كمخزون.

أضاف أن ذلك يمكنهم من رفع الأسعار تدريجيًا حال زادت أسعار المواد الخام بدلًا من زيادتها دفعة واحدة لضمان الحفاظ على العملاء.