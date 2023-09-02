فلسطين وإيطاليا تبحثان التعاون السياحي المشترك

وأكدت معايعة خلال اللقاء أهمية الترويج السياحي لفلسطين ولقطاعها السياحي، لما يمتلكه القطاع السياحي من امكانيات تجذب المجموعات السياحية من مختلف دول العام، والمواقع السياحية والاثرية الفريدة على مستوى العالم والتي تحتضنها فلسطين كالمسجد الاقصى المبارك وكنيستي القيامة والمهد، والحرم الابراهيمي.

وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار تقوم بعمل كبير للنهوض بالواقع السياحي، من خلال إعداد الخطط والبرامج على عدة أصعدة، خصوصا البرامج والخطط الخاصة بالترويج السياحي للقطاع السياحي الفلسطيني وبناء قنوات التشبيك المباشر مع وكالات السياحة من مختلف دول العام.

وتطرقت معايعة الى الخطة التسويقية السياحية التي تنتهجها فلسطين للترويج السياحي، من خلال فتح أسواق جديدة، وتذليل العقبات أمام القطاع السياحي الفلسطيني، والمشاركة في الفعاليات السياحية الدولية.

وشددت على أن الوزارة تسعى لأن تكون تجربة السائح في فلسطين فريدة وغنية، بحيث يعود إلى وطنه حاملا صورة جميلة عن فلسطين وشعبها وأهلها، ومطلعا على ما يعانيه شعبها من ظلم تاريخي.

بدوره، اطلع الوفد الإيطالي، معايعة على ما تقوم به إيطاليا من نشاطات وبرامج لدعم ملف روما لاستضافة معرض اكسبو 2030 والفرص المتاحة لتطوير السياحة من خلال هذا المعرض، عبر الترويج لبرامج سياحية تشمل ايطاليا وفلسطين لدول شرق اسيا وأميركا اللاتينية.

وأكد مانشيني ضرورة تطوير العمل المشترك بين الجانبين لفتح آفاق جديدة تعمل على تعزيز العمل المشترك بين الجانبين