Sunday, 03 September 2023 02:34 GMT

فلسطين وإيطاليا تبحثان التعاون السياحي المشترك

9/2/2023 2:11:35 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN /
بحثت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، اليوم السبت، مع المبعوث الخاص لقطاع السياحة في اللجنة الترويجية لملف روما لاستضافة معرض إكسبو 2030، أليساندرو مانشيني والوفد المرافق، التعاون السياحي المشترك .

وأكدت معايعة خلال اللقاء أهمية الترويج السياحي لفلسطين ولقطاعها السياحي، لما يمتلكه القطاع السياحي من امكانيات تجذب المجموعات السياحية من مختلف دول العام، والمواقع السياحية والاثرية الفريدة على مستوى العالم والتي تحتضنها فلسطين كالمسجد الاقصى المبارك وكنيستي القيامة والمهد، والحرم الابراهيمي.

وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار تقوم بعمل كبير للنهوض بالواقع السياحي، من خلال إعداد الخطط والبرامج على عدة أصعدة، خصوصا البرامج والخطط الخاصة بالترويج السياحي للقطاع السياحي الفلسطيني وبناء قنوات التشبيك المباشر مع وكالات السياحة من مختلف دول العام.

وتطرقت معايعة الى الخطة التسويقية السياحية التي تنتهجها فلسطين للترويج السياحي، من خلال فتح أسواق جديدة، وتذليل العقبات أمام القطاع السياحي الفلسطيني، والمشاركة في الفعاليات السياحية الدولية.

وشددت على أن الوزارة تسعى لأن تكون تجربة السائح في فلسطين فريدة وغنية، بحيث يعود إلى وطنه حاملا صورة جميلة عن فلسطين وشعبها وأهلها، ومطلعا على ما يعانيه شعبها من ظلم تاريخي.

بدوره، اطلع الوفد الإيطالي، معايعة على ما تقوم به إيطاليا من نشاطات وبرامج لدعم ملف روما لاستضافة معرض اكسبو 2030 والفرص المتاحة لتطوير السياحة من خلال هذا المعرض، عبر الترويج لبرامج سياحية تشمل ايطاليا وفلسطين لدول شرق اسيا وأميركا اللاتينية.

وأكد مانشيني ضرورة تطوير العمل المشترك بين الجانبين لفتح آفاق جديدة تعمل على تعزيز العمل المشترك بين الجانبين

MENAFN02092023000205011050ID1106998453

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث