ارزيقات: ما جرى في الظاهرية حادث سير بين مركبة غير قانونية وآخرى مرافقة لموكب رئيس الوزراء
التاريخ
9/2/2023 2:11:34 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN / قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن ما جرى في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، هو حادث سير وقع بين مركبة غير قانونية وأخرى مرافقة لموكب رئيس الوزراء محمد اشتية، أثناء تواجده في البلدة.
وأضاف ارزيقات في بيان مقتضب اليوم السبت، أنه نتجت عن الحادث أضرار مادية بالمركبتين.
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