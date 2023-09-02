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ارزيقات: ما جرى في الظاهرية حادث سير بين مركبة غير قانونية وآخرى مرافقة لموكب رئيس الوزراء

9/2/2023 2:11:34 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن ما جرى في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، هو حادث سير وقع بين مركبة غير قانونية وأخرى مرافقة لموكب رئيس الوزراء محمد اشتية، أثناء تواجده في البلدة.

وأضاف ارزيقات في بيان مقتضب اليوم السبت، أنه نتجت عن الحادث أضرار مادية بالمركبتين.

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