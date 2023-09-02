الشرطة تداهم وكرا ً لتجارة المخدرات في بيت لحم وتقبض على 4 أشخاص
التاريخ
9/2/2023 2:11:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / داهمت الشرطة ظهر اليوم وكراً يستخدم لتجارة وترويج المخدرات في إحدى مناطق المحافظة وقبضت داخله على 4 أشخاص من تجار ومروجي المخدرات.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه وبناءً على معلومات توافرت لفرع مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة حول تواجد عدد من تجار ومروجي المخدرات داخل أحد الأوكار وهو محل لبيع قطع المركبات في إحدى مناطق المحافظة والقريبة من حاجز النفق في مدينة بيت جالا.
و تحركت قوة من الفرع على رأس قوة من شرطة المحافظة بعد الحصول على محضر تفتيش من النيابة العامة للموقع.
وخلال مداهمة الوكر تم القبض على 4 أشخاص وضبط كمية من المواد المخدرة ومبالغ مالية وهواتف خليوية وأجهزة إلكترونية بالإضافة لمركبتين غير قانونيتين
علماً بأن أحد المقبوض عليهم هو شخص مطلوب للعدالة منذ عامين وصادر بحقه مذكرة قضائية.
هذا وتهيب الشرطة بالمواطنين ضرورة الإبلاغ عن مروجي وتجار هذه المواد ومتعاطيها وتأكد أنها ستلاحق كل من يقوم بالتعامل مع مثل هذه المواد ومحاسبته قانونيا.
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