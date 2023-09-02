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الشرطة تداهم وكرا ً لتجارة المخدرات في بيت لحم وتقبض على 4 أشخاص

9/2/2023 2:11:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / داهمت الشرطة ظهر اليوم وكراً يستخدم لتجارة وترويج المخدرات في إحدى مناطق المحافظة وقبضت داخله على 4 أشخاص من تجار ومروجي المخدرات.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه وبناءً على معلومات توافرت لفرع مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة حول تواجد عدد من تجار ومروجي المخدرات داخل أحد الأوكار وهو محل لبيع قطع المركبات في إحدى مناطق المحافظة والقريبة من حاجز النفق في مدينة بيت جالا.

و تحركت قوة من الفرع على رأس قوة من شرطة المحافظة بعد الحصول على محضر تفتيش من النيابة العامة للموقع.
وخلال مداهمة الوكر تم القبض على 4 أشخاص وضبط كمية من المواد المخدرة ومبالغ مالية وهواتف خليوية وأجهزة إلكترونية بالإضافة لمركبتين غير قانونيتين
علماً بأن أحد المقبوض عليهم هو شخص مطلوب للعدالة منذ عامين وصادر بحقه مذكرة قضائية.

هذا وتهيب الشرطة بالمواطنين ضرورة الإبلاغ عن مروجي وتجار هذه المواد ومتعاطيها وتأكد أنها ستلاحق كل من يقوم بالتعامل مع مثل هذه المواد ومحاسبته قانونيا.

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