وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان فؤاد حسن بأن مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال هاجموا مزارعين أثناء عملهم بأرضهم في منطقة "راس النخل" الواقعة جنوبي البلدة، مشيرا إلى أن أهالي البلدة العزّل تصدوا لهجوم المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين، أسفرت عن إصابة ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنان آخران بالحجارة، عولجوا ميدانيا.

وفي بلدة بيتا فتحت قوات الاحتلال مدخل "جبل صبيح" امام المستوطنين وسمحت لهم في الدخول الى الجبل وإضاءة جميع الغرف الموضوعة على الجبل والمتروكة منذ فترة طويلة.

وبدء أهالي بلدة بيتا بالتجمع على الجبل للبدء بفعاليات الارباك الليلي لمواجهة عربدة المستوطنين.

ودعت مكبرات الصوت في مساجد بلدة بيتا جنوب نابلس للتواجد و الرباط على جبل صبيح والتصدي لقطعان المستوطنين المتواجدين في المنطقة الشرقية من الجبل.