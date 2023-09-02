وسط توتر شديد : اصابات ومواجهات عقب اعتداءات للمستوطنين في قرى نابلس
التاريخ
9/2/2023 2:11:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس /PNN /اصيب ثمانية مواطنين، مساء اليوم السبت، خلال هجوم للمستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة قصرة جنوب نابلس.
وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان فؤاد حسن بأن مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال هاجموا مزارعين أثناء عملهم بأرضهم في منطقة "راس النخل" الواقعة جنوبي البلدة، مشيرا إلى أن أهالي البلدة العزّل تصدوا لهجوم المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين، أسفرت عن إصابة ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنان آخران بالحجارة، عولجوا ميدانيا.
وفي بلدة بيتا فتحت قوات الاحتلال مدخل "جبل صبيح" امام المستوطنين وسمحت لهم في الدخول الى الجبل وإضاءة جميع الغرف الموضوعة على الجبل والمتروكة منذ فترة طويلة.
وبدء أهالي بلدة بيتا بالتجمع على الجبل للبدء بفعاليات الارباك الليلي لمواجهة عربدة المستوطنين.
ودعت مكبرات الصوت في مساجد بلدة بيتا جنوب نابلس للتواجد و الرباط على جبل صبيح والتصدي لقطعان المستوطنين المتواجدين في المنطقة الشرقية من الجبل.
MENAFN02092023000205011050ID1106998450
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.