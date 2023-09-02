رفع التجارى وفا بنك إيجيبت، عدد الفروع المتاحة للعملاء من ذوى الهمم من 20% إلى 27% من إجمالى عدد فروع البنك.

وتم زيادة نسبة ماكينات الصراف الآلى (ATM)المتاحة للعملاء من ذوى الهمم من 17% إلى 41% من إجمالى عدد ماكينات البنك ومنها 26% ماكينة مجهزة بطريقة برايل لتمكين العملاء من ذوى الإعاقة البصرية، و21% ماكينة مجهزة بمنحدرات لسهولة دخول الكراسى المتحركة لتسهيل الوصول إليها.

وواصل البنك برامجه التدريبية للكوادر والموظفين لمساعدة العملاء من ذوى الهمم على الحصول على الخدمات المصرفية والبنكية بيسر، ويعمل البنك على تعريف كوادره بشكل مستمر بالإجراءات والسياسات المتعلقة بتعليمات البنك المركزى ومنها جعل الأولوية لذوى الهمم أثناء تواجدهم بالبنك دون التقيد بأرقام انتظار.

ويعمل البنك على توفير عدد 2 موظفين على الأقل مدربين على لغة الإشارة فى الفروع المخصصة لاستقبال العملاء من ذوى الإعاقة السمعية ليصل عدد الكوادر المؤهلة بالبنك للتعامل بلغة الإشارة إلى 59 موظفاً.

وقال البينك فى بيان له، إنه يحرص البنك على ترسيخ القواعد والإجراءات اللازمة لعمل زيارات منزلية للعملاء من ذوى الهمم فى حالة عدم قدرة العميل على زيارة البنك، وتوفير خدمة المحادثات الكتابية من خلال تطبيق واتس آب للتواصل مع عملاء البنك.

وتم إضافة ملف كامل على موقع البنك الإلكترونى يتضمن عناوين جميع الفروع وماكينات الصراف الآلى المتاحة لذوى الهمم والخدمات المتاحة من خلالهم.

ويذكر أنه تزامناً مع فعاليات «ذوى الهمم» فى شهر ديسمبر من كل عام، يقوم“التجارى وفا بنك إيجيبت” بتقديم العديد من العروض المختلفة على فتح الحسابات وكذلك بطاقات الخصم المباشر وبطاقة ميزة بالإضافة إلى إقامة حملة دعائية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى للتوعية بخدمات البنك المقدمة لعملائه من ذوى الهمم.

قال البنك فى بيانه إنه اتخذ العديد من الإجراءات فور صدور تعليمات البنك المركزى فى سبتمبر 2021، لتسهيل حصول ذوى الهمم على الخدمات البنكية والمصرفية، منها إدراج ذوى الهمم ضمن فئات العملاء عن طريق تحديث وثيقة «إعرف عميلك» الخاصة بفتح الحسابات وتحديث البيانات، كما تم تعريفهم على نظام البنك مع تحديد نوع الإعاقة سواء كانت جسدية أو بصرية أو خاصة بالسمع أو النطق، كما قام بإدراج قبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على الإجراءات البنكية.

وأصدر البنك، جميع أنواع البطاقات سواء الائتمان أو الخصم المباشر أو المدفوعة مسبقًا (ميزة) بحروف وأرقام بارزة، بالإضافة إلى حروف بطريقة برايل لتيسير تمييز نوع البطاقة، وتم إنشاء آلية بنظام البنك تعمل على التأكد دوريًا من المعاملات التى تمت على حساب العملاء عن طريق الاتصال بهم، وذلك لحمايتهم من الأخطار وتوفير الحرية الكاملة أثناء معاملاتهم البنكية.

ووفر البنك، خدمة ترجمة جميع المستندات الخاصة بفتح الحسابات والخدمات والمنتجات البنكية وتوفير كافة العقود اللازمة بطريقة برايل بالفروع المؤهلة لخدمة ذوى الهمم، وتوفير خدمة إبلاغ العملاء من ذوى الإعاقة البصرية بمعلومات كشوفات حساباتهم عن طريق مركز الخدمة الهاتفية، وعرض منتجات وخدمات البنك المختلفة مصحوبة بالقراءة الصوتية والترجمة النصية ولغة الإشارة على وسائل التواصل الاجتماعى والموقع الإلكترونى للبنك وشاشات العرض بجميع الفروع.