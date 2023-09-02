“التجارى وفا” يرفع نسبة الفروع المتاحة لـ“ذوى الهمم” إلى 27% من إجمالى الفروع - جريدة البورصة
التاريخ
9/2/2023 2:01:48 PM
(MENAFN- Al-BoNews) > %41 من ماكينات البنك مؤهلة لاستقبال العملاء ذوى الهمم
رفع التجارى وفا بنك إيجيبت، عدد الفروع المتاحة للعملاء من ذوى الهمم من 20% إلى 27% من إجمالى عدد فروع البنك.
وتم زيادة نسبة ماكينات الصراف الآلى (ATM)المتاحة للعملاء من ذوى الهمم من 17% إلى 41% من إجمالى عدد ماكينات البنك ومنها 26% ماكينة مجهزة بطريقة برايل لتمكين العملاء من ذوى الإعاقة البصرية، و21% ماكينة مجهزة بمنحدرات لسهولة دخول الكراسى المتحركة لتسهيل الوصول إليها.
وواصل البنك برامجه التدريبية للكوادر والموظفين لمساعدة العملاء من ذوى الهمم على الحصول على الخدمات المصرفية والبنكية بيسر، ويعمل البنك على تعريف كوادره بشكل مستمر بالإجراءات والسياسات المتعلقة بتعليمات البنك المركزى ومنها جعل الأولوية لذوى الهمم أثناء تواجدهم بالبنك دون التقيد بأرقام انتظار.
ويعمل البنك على توفير عدد 2 موظفين على الأقل مدربين على لغة الإشارة فى الفروع المخصصة لاستقبال العملاء من ذوى الإعاقة السمعية ليصل عدد الكوادر المؤهلة بالبنك للتعامل بلغة الإشارة إلى 59 موظفاً.
وقال البينك فى بيان له، إنه يحرص البنك على ترسيخ القواعد والإجراءات اللازمة لعمل زيارات منزلية للعملاء من ذوى الهمم فى حالة عدم قدرة العميل على زيارة البنك، وتوفير خدمة المحادثات الكتابية من خلال تطبيق واتس آب للتواصل مع عملاء البنك.
وتم إضافة ملف كامل على موقع البنك الإلكترونى يتضمن عناوين جميع الفروع وماكينات الصراف الآلى المتاحة لذوى الهمم والخدمات المتاحة من خلالهم.
ويذكر أنه تزامناً مع فعاليات «ذوى الهمم» فى شهر ديسمبر من كل عام، يقوم“التجارى وفا بنك إيجيبت” بتقديم العديد من العروض المختلفة على فتح الحسابات وكذلك بطاقات الخصم المباشر وبطاقة ميزة بالإضافة إلى إقامة حملة دعائية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى للتوعية بخدمات البنك المقدمة لعملائه من ذوى الهمم.
قال البنك فى بيانه إنه اتخذ العديد من الإجراءات فور صدور تعليمات البنك المركزى فى سبتمبر 2021، لتسهيل حصول ذوى الهمم على الخدمات البنكية والمصرفية، منها إدراج ذوى الهمم ضمن فئات العملاء عن طريق تحديث وثيقة «إعرف عميلك» الخاصة بفتح الحسابات وتحديث البيانات، كما تم تعريفهم على نظام البنك مع تحديد نوع الإعاقة سواء كانت جسدية أو بصرية أو خاصة بالسمع أو النطق، كما قام بإدراج قبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على الإجراءات البنكية.
وأصدر البنك، جميع أنواع البطاقات سواء الائتمان أو الخصم المباشر أو المدفوعة مسبقًا (ميزة) بحروف وأرقام بارزة، بالإضافة إلى حروف بطريقة برايل لتيسير تمييز نوع البطاقة، وتم إنشاء آلية بنظام البنك تعمل على التأكد دوريًا من المعاملات التى تمت على حساب العملاء عن طريق الاتصال بهم، وذلك لحمايتهم من الأخطار وتوفير الحرية الكاملة أثناء معاملاتهم البنكية.
ووفر البنك، خدمة ترجمة جميع المستندات الخاصة بفتح الحسابات والخدمات والمنتجات البنكية وتوفير كافة العقود اللازمة بطريقة برايل بالفروع المؤهلة لخدمة ذوى الهمم، وتوفير خدمة إبلاغ العملاء من ذوى الإعاقة البصرية بمعلومات كشوفات حساباتهم عن طريق مركز الخدمة الهاتفية، وعرض منتجات وخدمات البنك المختلفة مصحوبة بالقراءة الصوتية والترجمة النصية ولغة الإشارة على وسائل التواصل الاجتماعى والموقع الإلكترونى للبنك وشاشات العرض بجميع الفروع.
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