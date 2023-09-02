تواجه شركات الصرافة تحديا جديدا مع اقتراب انتهاء مهلة البنك المركزى لزيادة رأسمالها، خاصة مع عدم رغبة البنوك الاستحواذ على الشركات الأصغر، وبات زيادة رأس المال أو الاندماج أو الغلق هى الحلول المتاحة.

وألزم قانون البنوك الجديد، الصادر فى 2020، شركات الصرافة برفع رأسمالها إلى 25 مليون جنيه مقابل 5 ملايين جنيه قبل ذلك، وهو ما تجاوب معه عدد من الشركات بحسب البنك المركزى بما أدى لارتفاع حقوق الملكية للشركات إلى 1.1 مليار جنيه بنهاية 2022 بنحو نحو 26%.

وطالب على الحريرى، رئيس المجلس التنسيقى لشركات الصرافة، وسكرتير الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بلقاء حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى، لطرح المشكلات التى واجهتهم عند الاندماج أو الاستحواذ، وخصوصًًا مع محدودية الشركات التى تعمل بالقطاع حاليًا، بعد تخارج بعضها، وشطب بعضها من قبل“المركزى” بسبب نشاطات مخالفة على مدار اكثر من 4 سنوات ماضية.





أضاف أن الشعبة تسعى للقاء أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أيضًا لمناقشة الضوابط الجديدة التى أقرها البنك المركزى والوصول إلى حلول وصيغة قابلة للتنفيذ.

وكشف أن بعضًا من شركات الصرافة غير القادرة على زيادة رأسمالها طعنت على القانون خلال الأيام الماضية أمام القضاء الإدارى وفى انتظار البت سواء بالقبول أو الرفض يوم 5 سبتمبر المقبل.

وبحسب بيانات البنك المركزى انخفض عدد الشركات التى تزاول النشاط إلى 43 شركة بنهاية 2022 مقابل 54 شركة بنهاية 2021، فيما ارتفع حجم أصولها إلى 1.4 مليار جنيه بنمو 27%.

وتمثل الأصول الثابتة 28.5% من إجمالى أصول شركات الصرافة.

قال ثابت درياس، رئيس مجلس إدارة شركة التضامن للصرافة، إن شركات عاملة بالقطاع تقدمت بأوراقها لـ”المركزى” منذ اكثر من شهر، لزيادة رأس مالها وفقا للضوابط الجديدة، ولم تتلق إجابة حتى الآن.





أضاف لـ”البورصة”، أن بعض الشركات اجتمعت مع وكيل محافظ البنك المركزى منذ أكثر من شهر ونصف، وشرحت له المشكلات التى يعانى منها القطاع فى ظل التحديات التى يقابلها من السوق الموازى.

أشار إلى أن شركات البنوك لديها امتيازات لا تتمتع بها شركات القطاع الخاص.

لفت إلى أن البنك المركزى على دراية بالمجريات والقوائم التى ترسل له على مدار الساعة بعمليات شركات الصرافة الضعيفة على مدار اليوم، والتى لا تفى بالمصروفات من عمالة وكهرباء وغيرها.

وتحقق شركات الصرافة 4.6% عائدًا على رأسمالها، فيما يبلغ العائد على حقوق الملكية نحو 5.8% بحسب بيانات البنك المركزى.

قالت نوران الأبيض، رئيس مجلس إدارة شركة الأبيض للصرافة، إن الشركة تسعى لتقنين أوضاعها، لكن هناك شركات لا تسطيع التأقلم فى ظل الأوضاع الحالية، وماسببه سعر الصرف فى السوق الموازى فى استقطاب أكبر قدر من العملات الأجنبية.





ووفق تقرير الاستقرار المالى للبنك المركزى، انخفض معدل دوران العملات فى الصرافات خلال العام الماضى إلى 61 مرة مقابل 104 مرات فى 2021، وأدى انخفاض تحويلات المصريين بالخارج لتراجع مبيعات العملات إلى 64 مليار جنيه مقابل 77 مليار جنيه.

لفتت إلى أنها لا تسطيع عدم تقنين أوضاعها مع الضوابط الجديدة، فى ظل حرصها على الحفاظ على الكيان لكى يواصل عمله بالسوق.

لكنها اقترحت تخفيض رأس المال 50% ولو بشكل مؤقت لحين انتظام السوق والقضاء على السوق الموازى، ما يجعل الشركات تلتقط أنفاسها وتعود للعمل كما كانت من قبل.

واستبعد محمد رجائى، رئيس شركة“كايرو للصرافة” المملوكة لبنك القاهرة، الاستحواذ على شركات صرافة معرضة للإغلاق لعدم توافقها مع الشروط، فى ظل أن كلفة تأسيس فرع جديد وإجراء توسعات أقل بكثير.





أوضح أن بعض الشركات تمتلك أصولًا ضئيلة والأخرى قديمة، لكنه أشار إلى إمكانية الاستفادة من الكوادر البشرية التى تعمل فى تلك الشركات بعد إغلاقها.

أشاد بالضوابط الجديدة من قبل المركزى، لضبط السوق وجعله منظما وغير عشوائى، ومن ثم القضاء على التلاعب وتحقيق الالتزام والاستقرار.

أوضح، أن معظم شركات الصرافة الصغيرة فى الوقت الحالى لا يمكنها تحقيق مكاسب نظرًا للأزمة التى تعانيها البلاد فى الوقت الحالى.

وقال مصدر بإحدى الصرافات التابعة للبنوك العامة، إن الظروف السيئة التى تواجه القطاع، غير مشجعة على التخطيط لأى عمليات توسع فى الوقت الحالى، ولذلك استبعد عمليات دمج أو الاستحواذ على أى شركات صرافة أخرى.