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“الريف المصري” تنهي تسويات ونزاعات مع عدد كبير من واضعي اليد

9/2/2023 2:01:34 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أكد المهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن الشركة انتهت مؤخرا من تسويات وإنهاء نزاعات مع عدد كبير من واضعي اليد، بالإضافة إلى إتمام المزيد من التعاقدات الجديدة التى تم توقيعها على مدار الأشهر الماضية.

وقال عبدالوهاب اليوم السبت، إن جهود التسويات وتقنين الأوضاع مع واضعي اليد على أراضي“الريف المصري الجديد” تتم وفقا للتواريخ والضوابط التي أعلنتها الشركة، بما يضمن إنهاء عمليات وضع اليد على أراضي المشروع بالكامل وحصول الدولة وجميع الأطراف المعنية على كافة حقوقهم القانونية.

وتقوم شركة تنمية الريف المصري الجديد حاليا بتنفيذ أعمال شق وتمهيد 500 كيلو طرق ومدقات بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان في منطقة غرب المنيا، بناء على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات في مختلف أراضي الريف المصري الجديد.

أ ش أ

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