“الريف المصري” تنهي تسويات ونزاعات مع عدد كبير من واضعي اليد
التاريخ
9/2/2023 2:01:34 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكد المهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن الشركة انتهت مؤخرا من تسويات وإنهاء نزاعات مع عدد كبير من واضعي اليد، بالإضافة إلى إتمام المزيد من التعاقدات الجديدة التى تم توقيعها على مدار الأشهر الماضية.
وقال عبدالوهاب اليوم السبت، إن جهود التسويات وتقنين الأوضاع مع واضعي اليد على أراضي“الريف المصري الجديد” تتم وفقا للتواريخ والضوابط التي أعلنتها الشركة، بما يضمن إنهاء عمليات وضع اليد على أراضي المشروع بالكامل وحصول الدولة وجميع الأطراف المعنية على كافة حقوقهم القانونية.
وتقوم شركة تنمية الريف المصري الجديد حاليا بتنفيذ أعمال شق وتمهيد 500 كيلو طرق ومدقات بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان في منطقة غرب المنيا، بناء على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات في مختلف أراضي الريف المصري الجديد.
أ ش أ
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