قال أسامة حفيلة رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن حالات التعثر فى المدينة جاءت بشكل تدريجى لأسباب فنية ومالية وإدارية خلال العامين الماضيين، لذلك فإن إسقاط البنوك فوائد الدين المتراكمة على المصانع ووقف الأحكام القضائية المرفوعة ضدها يعجل بسرعة تشغيلها.

وشكلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 49 لجنة العام الماضى لحصر المصانع المتعثرة بجميع المحافظات، للمساهمة فى حل المشكلات التى تواجهها وعودتها للعمل بكامل طاقتها.

وتتطلع الهيئة إلى تسوية جميع ملفات المصانع والعمل على توفير التمويل اللازم أو المشاركة فى تسويق منتجات الشركات محليًا وخارجيًا لتحريك عجلة التصنيع والإنتاج.

وقال «حفيلة» إن «الهيئة العامة للتنمية الصناعية لم تطلب حتى الآن أو ترسل بيان لمستثمرى دمياط تطلب فيه قائمة بأعداد المصانع المتعثرة لحل مشكلاتها».

دعا رئيس الجمعية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى تخصيص أرض جديدة توسعات للمدينة وتلبية احتياجات المصانع من الأراضى المرفقة خاصة التى تسعى إلى تنفيذ توسعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتضم مدينة دمياط الجديدة منطقتين صناعيتين بإجمالى 545 فدانًا وتستوعب مايقرب من 500 مشروع، بإجمالى استثمارات تخطت 10 مليارات جنيه ويعمل بها أكثر من 35 ألف فنى وإدارى وعامل، بحسب حفيلة.

ويعمل فى المنطقة مايقرب من 13 قطاعا صناعيا أبرز تلك القطاعات هى الأثاث والصناعات الغذائية، والهندسية والميكانيكية والنسيج وملابس جاهزة.









كتبت- تقى أيمن