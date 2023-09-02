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«صناعة النواب» تبحث تعديل قانون الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين الصناعيين

9/2/2023 2:01:34 PM
(MENAFN- Al-BoNews) بدأت لجنة الصناعة بمجلس النواب، إجراء تعديلات على مشروع قانون الصناعة الموحد من خلال توحيد جهات إنهاء الإجراءات والتراخيص فى جهة واحدة وهى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدلاً من أكثر من جهة حاليًا.

قال مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة، إن التعديلات المرتقب إدخالها على مشروع القانون الجديد تتضمن حزما كبيرة من التسهيلات ومن المتوقع أن يكون مردودها إيجابيا على حركة الاستثمارات القائمة والمستهدف جذبها خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن لجنة الصناعة بالتعاون مع باقى اللجان تسعى لإنجاز مشروع القانون الجديد بحد أقصى خلال الربع الأول من العام المقبل.

لفت إلى أن إعداد مشروع القانون جاء بعد الاستماع لمشكلات المستثمرين فيما يخص إجراءات التراخيص، لذلك سيسهل ذلك جميع العقبات التى تعترض النشاط الصناعى، وتساهم فى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط الصناعى.

وذكر أن التعديل يشمل سرعة منح التراخيص للمستثمرين الجدد خلال 3 أيام، بالإضافة إلى إمكانية إصدار تراخيص المبانى من هيئة التنمية الصناعية دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحليات لاستخراج الرخصة.

أضاف نصار أن اللجنة ستبحث مع البنك المركزى مع بداية دور الانعقاد الرابع أكتوبر المقبل فتح اعتمادات مستندية حتى يتمكن الصناع من استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بسهولة.

ونظام «الشباك الواحد» قاعدة بيانات تربط الجهات والهيئات الوزارية ببعضها لتسهيل الإجراءات على المستثمر.


كتبت_ فرح رجب

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