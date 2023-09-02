شركة نمساوية تعتزم إقامة مصنع للألواح الخشبية في مصر باستثمارات 50 مليون دولار
التاريخ
9/2/2023 2:01:34 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
بحث المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وفد شركة“كرونوسبان” النمساوية، طلب الشركة لإقامة مصنع جديد لإنتاج الألواح الخشبية والأرضيات وأخشاب الـMDF باستثمارات مبدئية تقدر بـ50 مليون دولار.
وأوضح رئيس الهيئة، اليوم السبت، أن الشركة النمساوية طلبت تخصيص مساحة 100 ألف م2، وجار دراسة طلب الشركة لتخصيص الأرض المطلوبة في مدينة السادات أو العاشر من رمضان.
وأشار إلى أن الشركة من خلال دراستها تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات الألواح الخشبية بأنواعها مثل الحبيبي والليفية MDF والأرضيات، فضلا عن خططها التصديرية لأسواق إفريقيا في المراحل اللاحقة، لافتا إلى أن الشركة تعتمد على أحدث التقنيات الأوروبية والمعايير البيئية في مصنعها الجديد، حيث تعتمد على إعادة التدوير في توفير مدخلات إنتاجها.
وأكد عبد الكريم أن الهيئة لن تدخر جهدا في تقديم كافة التيسيرات والدعم للشركة سواء في تيسير الإجراءات وتخصيص الأرض لبدء استثماراتها بمصر في أسرع وقت.
من جانبها، قالت أوانا بوديا الرئيس التنفيذي لشركة كرونوسبان، إن الشركة تمتلك تاريخا صناعيا يمتد منذ عام 1897 وتمتلك 39 موقعا حول العالم يعمل بها 18 ألف عامل، مؤكدة أن الشركة اتخذت قرارها الاستثماري بعد دراسات مستفيضة فنية وتسويقية للسوق المصري وثقتها في مناخ الاستثمار في مصر.
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