وأوضح رئيس الهيئة، اليوم السبت، أن الشركة النمساوية طلبت تخصيص مساحة 100 ألف م2، وجار دراسة طلب الشركة لتخصيص الأرض المطلوبة في مدينة السادات أو العاشر من رمضان.

وأشار إلى أن الشركة من خلال دراستها تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات الألواح الخشبية بأنواعها مثل الحبيبي والليفية MDF والأرضيات، فضلا عن خططها التصديرية لأسواق إفريقيا في المراحل اللاحقة، لافتا إلى أن الشركة تعتمد على أحدث التقنيات الأوروبية والمعايير البيئية في مصنعها الجديد، حيث تعتمد على إعادة التدوير في توفير مدخلات إنتاجها.

وأكد عبد الكريم أن الهيئة لن تدخر جهدا في تقديم كافة التيسيرات والدعم للشركة سواء في تيسير الإجراءات وتخصيص الأرض لبدء استثماراتها بمصر في أسرع وقت.

من جانبها، قالت أوانا بوديا الرئيس التنفيذي لشركة كرونوسبان، إن الشركة تمتلك تاريخا صناعيا يمتد منذ عام 1897 وتمتلك 39 موقعا حول العالم يعمل بها 18 ألف عامل، مؤكدة أن الشركة اتخذت قرارها الاستثماري بعد دراسات مستفيضة فنية وتسويقية للسوق المصري وثقتها في مناخ الاستثمار في مصر.