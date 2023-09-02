أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرارًا بتحريك دعوى جنائية ضد 14 شركة من الشركات العاملة فى سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم، لمخالفتها قانون حماية المنافسة بالاتفاق فيما بينها على زيادة وتثبيت أسعار المنتجات.

قال الجهاز، فى بيان، إن اتفاق الشركات العاملة فى هذا القطاع على زيادة وتثبيت الأسعار يضر بهذه السوق يؤثر بالسلب على العديد من الصناعات، إذ أن جريمة الاتفاق الأفقى تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ فمن المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادى قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، تماشيًا مع مبادئ اقتصادات السوق الحرة.

لكن غرفة الصناعات المعدنية قالت «ليس لدى الغرفة أى معلومات عن احتكار 14 شركة لسوق الألومنيوم أو طبيعة الاتفاق بينهم خاصة وأن السوق يشهد استقرارًا منذ فترة»، حسب محمد حنفى المدير التنفيذى للغرفة.

وأضاف لـ« البورصة»، أن غرفة الصناعات المعدنية مقيد بها أكثر من 30 مصنعا بقطاعات الألومنيوم.. «تنتظر الغرفة إخطارها بطبيعة الإجراءات ونحن نؤيد جهاز حماية المنافسة والاحتكار، ولا نقبل حدوث أى خلل فى السوق» أو الاقتصاد بشكل عام».





قال شريف عبدالمنعم، مدير الشئون الإدارية بشركتى“اكستركوب” و”الدولية 21′′ للإلومنيوم، لـ«البورصة»، إن الاتفاق على تثبيت السعر بين عدد من الشركات يضر بالسوق والشركات الأخرى ويرفع الأسعار على المستهلك وبالتالى يتسبب فى حالة ركود كبيرة.

لفت إلى أن تثبيت السعر يخضع لمجموعة من المعايير أبرزها الأوازن والأنواع، وأن «هناك أوزان تتراوح بين 3 و8 كيلو فيمكن تثبيت الأسعار من خلال هذا الباب، أما الأنواع فبعض المصانع تعتمد على إعادة تدوير الكانز واستخدامه فى تصنيع الحلل».

وأشار إلى أن الشركتين اللتين يعمل مديرًا لهما، يشتريان احتياجاتهما من شركة مصر للألومنيوم.

وانخفض سعر الألومنيوم بنسب طفيفة ليتراوح سعر الطن الخام من 86 إلى 87 ألف جنيه.





قال جورج السبكى، رئيس شركة”الجوتال” للأبواب وشبابيك الألومنيوم، إن المستهلك هو المتضرر الأكبر من تلك الممارسات لأنه من يدفع الفاتورة فى النهاية.

أوضح لـ« البورصة»، أن الاتفاق على زيادة سعر الألومنيوم وتثبيته سيزيد من أعباء تكلفة تصنيع المنتجات، خاصة وأن منتج الألومنيوم مادة وسيطة تدخل فى صناعات كثيرة.

قال طلعت الشاعر، رئيس جمعية منتجى الألومنيوم بميت غمر، لابد من التصدى لأى تلاعب فى السوق خلال الفترة الحالية، لعدم قدرة المستهلك للتعامل مع بعض الزيادات السعرية غير المبرره”.

وأضاف لـ« البورصة»، أن المستهلك المحلى للألومنيوم هو محدودى الدخل، وأى ارتفاع بأسعار منتجات الألومنيوم يؤدى إلى ركود فى السوق المحلى وضعف المنافسة التصديرية بالأسواق الخارجية.

تراجعت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته فى النصف الأول من العام الحالى بنسبة 14%، ليسجل إجمالى حجم صادرات القطاع 374 مليون دولار مقارنة مع 436 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.





كتبت_ مريم الرميحي