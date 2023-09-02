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كندا تكشف تفاصيل قانون يلزم شركات التكنولوجيا بدفع أموال لوسائل الإعلام

9/2/2023 2:01:02 PM
(MENAFN- Al-BoNews) كشفت كندا، عن تفاصيل قانون يلزم الشركات الرقمية العملاقة دفع أموال لوسائل الإعلام الكندية، شارحة على وجه الخصوص الجانب المالي للاستجابة لطلبات الشفافية من شركات التكنولوجيا.

وقالت الحكومة، إن التشريع الجديد الذي يستهدف حالياً جوجل وميتا فقط، من شأنه السماح للمؤسسات الصحافية بتلقي ما يصل إلى 230 مليون دولار كندي (نحو 170 مليون دولار)، حسبما نقلت فرانس برس.

وبحسب القواعد التي نشرتها الحكومة الكندية، الجمعة، والتي توضح التفاصيل العملية للقانون وتحدد سقوفاً مالية، بات في إمكان كل شركة حساب الإتاوات التي يتعين عليها دفعها، على أساس حجم إيراداتها العالمية خصوصاً.

ومن أجل تجنب الخضوع للتحكيم الفدرالي، يمكن للشركتين الأمريكيتين العملاقتين إبرام اتفاقات مع كل وسيلة إعلام كندية على حدة، مع إمكان أن تلحظ مساهمات نقدية وغير نقدية على السواء.

لكنّ الشركتين المعنيتين تبدوان غير مقتنعتين بذلك، فقد أعلنت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام، أنها ستستمر في منع وصول مستخدميها إلى وسائل الإعلام في كندا، مؤكدة أن القانون لا يزال“مغلوطاً في العمق”.

أما جوجل فقالت إنها سوف“تدرس بعناية” القواعد المقترحة لمعرفة ما إذا كانت تعالج“التحديات الهيكلية الكبرى” التي يتطرق إليها القانون.

وقالت وزيرة التراث الكندي باسكال سانت أونج“يجب على هذه المنصات أن تتصرف بمسؤولية وتدعم تبادل الأخبار، لأنها تستفيد منها بمقدار ما يستفيد منها الكنديون”.

وأضافت“يمكن لعمالقة التكنولوجيا، بل ينبغي عليها، تقديم حصتها العادلة، لا أكثر”.

ومنذ الأول من أغسطس، عمدت ميتا التي تعتقد أن“التشريع يعتمد على تأكيد خاطئ بأن ميتا تستفيد بشكل غير عادل من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتنا”، إلى حظر الوصول إلى المحتوى الإخباري على منصاتها.

وانتقد رئيس الوزراء جاستن ترودو بشدة هذا الحظر أخيراً، متهماً الشركة بوضع أرباحها على حساب سلامة المواطنين في خضم موسم حرائق الغابات التاريخي.

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