







علمت“البورصة” أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا” والشركة المصرية للاتصالات بصدد اختيار تحالف لإنتاج أول جهاز“راوتر” مصرى خلال الشهر المقبل.

يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية مصرتصنع الإلكترونيات، إذ تقدم إيتيدا والشركة المصرية للاتصالات، برنامج تصميم وتطوير الأجهزة الطرفية للإنترنت فائق السرعة CPE-VDSL Router.

وتدعم الهيئة والمصرية للاتصالات من خلال البرنامج 3 مشاريع لتصميم وتطوير الأجهزة الطرفية للإنترنت فائق السرعة.

وبحسب مصادر تهدف كل من الهيئة والشركة المصرية للاتصالات إلى تعميق التصنيع المحلى من خلال توطين صناعة منتجات الاتصالات ومتطلبات تصنيع الأجهزة لتلبية الطلب المحلى والإقليمى المتزايد.

وفتحت الهيئة بالتعاون مع الشركة باب التقدم لاستقبال مقترحات من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أوشركات الإلكترونيات المؤهلة متضمنة فى ذلك شركات التصميم والتصنيع وتحالفات الشركات العاملة فى السوق المصرى.

ويهدف البرنامج إلى تصميم وتطوير منتج متكامل نهائى من الأجهزة الطرفية للإنترنت فائق السرعة جاهز للإنتاج السوقى بكميات ضخمة، مع امتلاك المصرية للاتصالات حقوق الملكية الفكرية، بما يضمن توفير المتطلبات المحلية والإقليمية للشركة من الأجهزة من خلال الاعتماد على التصنيع المحلى.

وتشمل المشاريع تطوير منتج متكامل يلبى جميع المواصفات والمتطلبات المحددة، بما فى ذلك وظائف البرامج والميزات ومواصفات الأجهزة والمتطلبات الميكانيكية ومعايير الاتصال، وبنهاية البرنامج سيتم تأهيل المشاريع الناجحة للتعاقد على بدء الإنتاج بكميات ضخمة.

تمتد فترة البرنامج إلى 12 شهرًا تبدأ من تقديم مقترح المشروع وحتى تقديم واختبار النموذج الأولى، وتٌمنح المشروعات الفائزة مدة 9 أشهر بداية من توقيع العقد لتطوير التصميم وتنفيذه وتقديم النموذج النهائى على أن يستوفى جميع الميزات والمواصفات المطلوبة.

ويشترط فى الشركات المتقدمة أن تكون عاملة بالسوق المصرى ومتخصصة فى التصميم، والتصنيع أو أن يتقدم تحالف من شركات التصميم والتصنيع.

وأن تكون الشركة المُتقدمة لديها فريق بحث وتطوير متخصص فى مجالات الإلكترونيات ومنتجات الاتصالات قادر على تطوير تصميم وتصنيع المنتجات، وأن تكون لديها خبرة سابقة فى مشروعات التصميم والتطوير والتصنيع، وأن تكون الشركة المُتقدمة لديها اتفاقية مٌوقعة“خطاب نوايا أو مذكرة تفاهم” مع أحد موردى الشرائح الإلكترونية“Chipset”.