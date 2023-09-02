“إيتيدا” و”المصرية للاتصالات” يختاران تحالفا لإنتاج أول جهاز“راوتر” مصري
التاريخ
9/2/2023 2:01:02 PM
(MENAFN- Al-BoNews) منح الفائز 9 أشهر تبدأ من توقيع العقد لتطوير التصميم وتنفيذه وتقديم النموذج النهائي
علمت“البورصة” أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا” والشركة المصرية للاتصالات بصدد اختيار تحالف لإنتاج أول جهاز“راوتر” مصرى خلال الشهر المقبل.
يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية مصرتصنع الإلكترونيات، إذ تقدم إيتيدا والشركة المصرية للاتصالات، برنامج تصميم وتطوير الأجهزة الطرفية للإنترنت فائق السرعة CPE-VDSL Router.
وتدعم الهيئة والمصرية للاتصالات من خلال البرنامج 3 مشاريع لتصميم وتطوير الأجهزة الطرفية للإنترنت فائق السرعة.
وبحسب مصادر تهدف كل من الهيئة والشركة المصرية للاتصالات إلى تعميق التصنيع المحلى من خلال توطين صناعة منتجات الاتصالات ومتطلبات تصنيع الأجهزة لتلبية الطلب المحلى والإقليمى المتزايد.
وفتحت الهيئة بالتعاون مع الشركة باب التقدم لاستقبال مقترحات من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أوشركات الإلكترونيات المؤهلة متضمنة فى ذلك شركات التصميم والتصنيع وتحالفات الشركات العاملة فى السوق المصرى.
ويهدف البرنامج إلى تصميم وتطوير منتج متكامل نهائى من الأجهزة الطرفية للإنترنت فائق السرعة جاهز للإنتاج السوقى بكميات ضخمة، مع امتلاك المصرية للاتصالات حقوق الملكية الفكرية، بما يضمن توفير المتطلبات المحلية والإقليمية للشركة من الأجهزة من خلال الاعتماد على التصنيع المحلى.
وتشمل المشاريع تطوير منتج متكامل يلبى جميع المواصفات والمتطلبات المحددة، بما فى ذلك وظائف البرامج والميزات ومواصفات الأجهزة والمتطلبات الميكانيكية ومعايير الاتصال، وبنهاية البرنامج سيتم تأهيل المشاريع الناجحة للتعاقد على بدء الإنتاج بكميات ضخمة.
تمتد فترة البرنامج إلى 12 شهرًا تبدأ من تقديم مقترح المشروع وحتى تقديم واختبار النموذج الأولى، وتٌمنح المشروعات الفائزة مدة 9 أشهر بداية من توقيع العقد لتطوير التصميم وتنفيذه وتقديم النموذج النهائى على أن يستوفى جميع الميزات والمواصفات المطلوبة.
ويشترط فى الشركات المتقدمة أن تكون عاملة بالسوق المصرى ومتخصصة فى التصميم، والتصنيع أو أن يتقدم تحالف من شركات التصميم والتصنيع.
وأن تكون الشركة المُتقدمة لديها فريق بحث وتطوير متخصص فى مجالات الإلكترونيات ومنتجات الاتصالات قادر على تطوير تصميم وتصنيع المنتجات، وأن تكون لديها خبرة سابقة فى مشروعات التصميم والتطوير والتصنيع، وأن تكون الشركة المُتقدمة لديها اتفاقية مٌوقعة“خطاب نوايا أو مذكرة تفاهم” مع أحد موردى الشرائح الإلكترونية“Chipset”.
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