الأربعاء المقبل.. انطلاق النسخة السابعة من «ثنك كوميرشال» لمناقشة تطورات السوق العقارى - جريدة البورصة
التاريخ
9/2/2023 2:00:38 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تعقد شركة «ميديا أفينو»، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات، يوم الأربعاء المقبل 6 سبتمبر بفندق ريتز كارلتون، النسخة السابعة من المائدة المستديرة «ثنك كوميرشال»؛ لمناقشة تطورات السوق العقارى، وتقام المائدة تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتقام النسخة السابعة من «ثنك كوميرشال» تحت عنوان «سوق عقارى أكثر تنوعاً»، من أجل بحث فرص الاستثمار العقارى فى القطاعات المهمة بالسوق العقارى المصرى، وخطط الشركات للتعامل مع تطورات القطاع، وفرص النمو والتوسع.
وتبحث النسخة الجديدة من «ثنك كوميرشال» الأوضاع الحالية فى القطاع العقارى وتطور مبيعات الشركات وفرص النمو والتوسع والاستفادة من إقبال المصريين فى الخارج والأجانب على العقار المصرى.
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كما تناقش «ثنك كوميرشال» خطط الشركات للتوسع فى قطاع الشقق الفندقية وزيادة الشق الفندقى فى مشروعاتها فى ظل خطة الدولة لزيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح سنوياً.
وتبحث «ثنك كوميرشال» أيضاً مستقبل نشاط المطور الصناعى؛ والذى يشهد نمواً خلال الفترة الحالية خاصة مع خطط الحكومة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.
ويشارك فى المائدة المستديرة مسئولون حكوميون، وممثلو كبرى شركات التطوير العقارى، وشركات التمويل العقارى، وشركات المطور الصناعى، وأعضاء برلمانيون، وممثلو منظمات الأعمال.
وتستعرض الجلسات التحديات التى تواجه شركات الاستثمار العقارى سواء ارتفاع تكلفة الإنشاءات، وزيادة أسعار البيع، وخطط التسويق الجديدة فى ظل الأزمات الحالية، بالإضافة إلى دور قطاع الشقق الفندقية فى توفير سوق جديد للمطورين، وأهمية توفير مبادرات لدعم سعر الفائدة.
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