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الأربعاء المقبل.. انطلاق النسخة السابعة من «ثنك كوميرشال» لمناقشة تطورات السوق العقارى - جريدة البورصة

9/2/2023 2:00:38 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تعقد شركة «ميديا أفينو»، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات، يوم الأربعاء المقبل 6 سبتمبر بفندق ريتز كارلتون، النسخة السابعة من المائدة المستديرة «ثنك كوميرشال»؛ لمناقشة تطورات السوق العقارى، وتقام المائدة تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتقام النسخة السابعة من «ثنك كوميرشال» تحت عنوان «سوق عقارى أكثر تنوعاً»، من أجل بحث فرص الاستثمار العقارى فى القطاعات المهمة بالسوق العقارى المصرى، وخطط الشركات للتعامل مع تطورات القطاع، وفرص النمو والتوسع.

وتبحث النسخة الجديدة من «ثنك كوميرشال» الأوضاع الحالية فى القطاع العقارى وتطور مبيعات الشركات وفرص النمو والتوسع والاستفادة من إقبال المصريين فى الخارج والأجانب على العقار المصرى.

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كما تناقش «ثنك كوميرشال» خطط الشركات للتوسع فى قطاع الشقق الفندقية وزيادة الشق الفندقى فى مشروعاتها فى ظل خطة الدولة لزيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح سنوياً.

وتبحث «ثنك كوميرشال» أيضاً مستقبل نشاط المطور الصناعى؛ والذى يشهد نمواً خلال الفترة الحالية خاصة مع خطط الحكومة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.

ويشارك فى المائدة المستديرة مسئولون حكوميون، وممثلو كبرى شركات التطوير العقارى، وشركات التمويل العقارى، وشركات المطور الصناعى، وأعضاء برلمانيون، وممثلو منظمات الأعمال.

وتستعرض الجلسات التحديات التى تواجه شركات الاستثمار العقارى سواء ارتفاع تكلفة الإنشاءات، وزيادة أسعار البيع، وخطط التسويق الجديدة فى ظل الأزمات الحالية، بالإضافة إلى دور قطاع الشقق الفندقية فى توفير سوق جديد للمطورين، وأهمية توفير مبادرات لدعم سعر الفائدة.

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