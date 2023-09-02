إصابة فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين شرق رام الله



وقالت مصادر لـ "وفا " إن مجموعة من المستوطنين هاجموا رعاة أغنام في منطقة "القبون" شرق القرية واعتدوا عليهم بالضرب المبرح بالعصي، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم برضوض.



يذكر أن مستوطنين أقاموا قبل نحو شهرين بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية في منطقة "القبون"، وتشهد تلك المنطقة اعتداءات متكررة للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ورعاة الأغنام، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

