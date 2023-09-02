إصابة فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين شرق رام الله

إصابة فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين شرق رام الله
التاريخ
9/2/2023 10:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب، اليوم السبت، مواطنان فلسطينيان برضوض، عقب اعتداء للمستوطنين على رعاة أغنام في قرية المغير شرق مدينة رام الله.
وقالت مصادر لـ "وفا " إن مجموعة من المستوطنين هاجموا رعاة أغنام في منطقة "القبون" شرق القرية واعتدوا عليهم بالضرب المبرح بالعصي، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم برضوض.
يذكر أن مستوطنين أقاموا قبل نحو شهرين بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية في منطقة "القبون"، وتشهد تلك المنطقة اعتداءات متكررة للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ورعاة الأغنام، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
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