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سوريا.. إصابة مدير ناحية بتفجير سيارته في ريف دمشق

9/2/2023 10:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب مدير ناحية سعسع في ريف دمشق بتفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارته في قرية حينة التابعة لمنطقة قطنا.


وذكرت وزارة الداخلية السورية أن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدير ناحية سعسع الرائد محمد الأحمد انفجرت أثناء توجهه إلى العمل من منزله الكائن في قرية حينة بريف دمشق، ما أدى إلى إصابته في قدمه اليمنى، مشيرة إلى أنه تم إسعافه على الفور إلى أحد مشافي دمشق لتلقي العلاج.

RT

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