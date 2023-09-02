سوريا.. إصابة مدير ناحية بتفجير سيارته في ريف دمشق

سوريا.. إصابة مدير ناحية بتفجير سيارته في ريف دمشق
التاريخ
9/2/2023 10:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أصيب مدير ناحية سعسع في ريف دمشق بتفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارته في قرية حينة التابعة لمنطقة قطنا.
وذكرت وزارة الداخلية السورية أن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدير ناحية سعسع الرائد محمد الأحمد انفجرت أثناء توجهه إلى العمل من منزله الكائن في قرية حينة بريف دمشق، ما أدى إلى إصابته في قدمه اليمنى، مشيرة إلى أنه تم إسعافه على الفور إلى أحد مشافي دمشق لتلقي العلاج.
RT
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